Penumpang MRT Tembus 42,65 Juta Orang hingga Oktober, 85 Persen dari Target 2026

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat jumlah penumpang sepanjang periode Januari - Oktober 2026 mencapai 42,65 juta orang atau setara 85,3 persen dari target yang dicanangkan sepanjang 2026 yaitu 50 juta penumpang.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda), Mega Indahwati Natangsa Tarigan mengatakan saat ini terjadi tren peningkatan jumlah pengguna MRT Jakarta yang menunjukkan perkembangan positif. Ia optimis target 50 juta penumpang akan tercapai hingga tutup tahun 2026.

"Target jumlah penumpang MRT pada 2026 ini sebanyak 50 juta. Hingga Oktober, MRT telah berhasil mencapai 85,3 persen. Jadi, masih ada waktu tiga bulan lagi dan mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 50 juta," ujar Mega dalam media briefing di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, rata-rata jumlah pengguna MRT Jakarta saat ini mencapai sekitar 140.000 orang per hari, dengan perbedaan volume penumpang antara hari kerja dan akhir pekan. Pada hari kerja, jumlah pengguna MRT Jakarta telah mencapai lebih dari 160.000 orang per hari. Sementara itu, pada akhir pekan jumlah penumpang berada di kisaran 90.000 orang per hari atau lebih.

Ia mengatakan pencapaian jumlah penumpang tertinggi MRT Jakarta juga dipengaruhi penyelenggaraan program khusus, termasuk program tarif Rp1 yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu pencapaian tertinggi terjadi pada 22 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta. Pada momentum tersebut, jumlah pengguna MRT Jakarta mencapai 204.575 pelanggan dalam satu hari.