Perusahaan Malaysia Bangun Fasilitas MRO di Indonesia, Investasi Tembus Rp1,2 triliun

JAKARTA - Perusahaan asal Malaysia, Asia Digital Engineering (ADE), berencana membangun fasilitas MRO (Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di dalam negeri. Perusahaan menyiapkan investasi sebesar USD70 juta atau setara Rp1,2 triliun untuk membangun 6 hanggar pesawat.

CEO Asia Digital Engineering Indonesia, Mahesh Kumar mengatakan, targetnya pembangunan MRO itu akan berada di Bandara Internasional, seperti di Soekarno-Hatta, atau Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Tujuannya agar bisa sekaligus menangkap pasar MRO dari maskapai asing yang terbang ke Indonesia.

"Jadi kami membangun 6 hanggar, estimasi awal yang sekitar USD70 juta. Jika ingin menarik pesawat asing untuk datang dan melakukan perawatan, fasilitas tersebut idealnya berada di bandar udara utama yang memiliki konektivitas penerbangan internasional," ujarnya saat ditemui usai acara Peresmian Kemitraan Strategis Asia Digital Engineering (ADE) dan TransNusa di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Perusahaan yang dimiliki oleh Capital A Berhad itu rencananya akan mulai merealisasikan investasinya pada tahun 2027 mendatang. Adapun saat ini ADE tengah melakukan komunikasi dengan Angkasa Pura Indonesia untuk mencari lokasi yang tepat, karena targetnya hanggar tersebut masih berada di dalam lingkungan bandara.

"Saat ini kami sedang menjalin komunikasi dengan Angkasa Pura untuk mencari lokasi yang strategis. Apakah nantinya akan berada di Jakarta, Surabaya, atau Kertajati, masih dalam pembahasan," lanjutnya.

Mahesh mengatakan, pembangunan enam hanggar merupakan tahap awal dari rencana ekspansi bisnis ADE di Indonesia. Ke depan, perusahaan membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas fasilitas hingga 12 bahkan 18 hanggar seiring dengan pertumbuhan permintaan pasar.

"Kami tidak ingin hanya membangun satu atau dua hanggar. Jika masuk ke pasar Indonesia, kami harus berkembang dalam skala besar. Target awal kami setidaknya enam hanggar dan lokasi yang dipilih harus memiliki ruang untuk ekspansi menjadi 12 hingga 18 hanggar," jelasnya.