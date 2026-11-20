Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Pimpin Delegasi RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian kunjungan ke Brussels, Belgia, menjelang penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada 21 November 2026.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Airlangga akan melakukan pertemuan bilateral dengan European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič untuk kesiapan penandatanganan serta membahas langkah-langkah percepatan implementasi perjanjian.

"Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak hanya menyelesaikan proses penandatanganan, tetapi juga memastikan kesiapan kedua pihak dalam memasuki tahap implementasi," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sebelum prosesi penandatanganan pada hari yang sama itu membahas persiapan akhir penandatanganan serta langkah-langkah guna memastikan kelancaran implementasi kedua perjanjian.

Airlangga dan Šefčovič bertukar pandangan mengenai target penerapan sementara atau provisional application pada awal 2027, seiring dengan proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing pihak.