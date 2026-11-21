Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan ICAO

Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Bagian III untuk periode 2026–2028. Dalam keanggotaan tersebut, Indonesia akan mendorong pengembangan dan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon sektor penerbangan global.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan penerbangan sipil internasional.

Menurut Dudy, kepercayaan negara-negara anggota ICAO tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mewujudkan penerbangan yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

"Terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan negara-negara anggota ICAO ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam mendorong kebijakan dan kerja sama penerbangan global yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

Salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota Dewan ICAO adalah mempercepat dekarbonisasi sektor penerbangan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui implementasi Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) serta pengembangan dan pemanfaatan SAF.