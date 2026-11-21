Ekonomi Digital Butuh Identitas Terintegrasi, Keamanan Data Jadi Tantangan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai keamanan siber perlu menjadi bagian utama dalam pengembangan layanan digital. (Foto: Okezone.com/BSSN)

JAKARTA – Integrasi identitas digital antarsistem elektronik menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selain mempermudah akses layanan, integrasi tersebut membutuhkan penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas digital.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai keamanan siber perlu menjadi bagian utama dalam pengembangan layanan digital, bukan sekadar fungsi pendukung teknis. Pasalnya, insiden kebocoran data dapat berdampak terhadap kepercayaan publik yang telah dibangun dalam jangka panjang.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan, kecepatan pengembangan layanan digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai.

"Keamanan siber hari ini tidak boleh lagi dipandang sebagai fungsi pendukung yang bersifat teknis semata. Keamanan siber adalah trust builder. Namun, kecepatan layanan baru benar-benar bermakna apabila dibarengi dengan keamanan yang memadai. Sebab, kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh hanya dalam hitungan jam akibat satu insiden kebocoran data," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem digital adalah interoperabilitas identitas digital, yakni kemampuan berbagai sistem elektronik untuk saling terhubung dan melakukan pertukaran informasi secara aman.