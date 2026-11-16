Chip Merah Putih Tonggak Baru Wujudkan Kedaulatan Digital RI

JAKARTA - Prototipe chip merah putih akan menjadi tonggak baru mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Hal ini menandai langkah strategis dalam memperkuat penguasaan teknologi semikonduktor nasional.

Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko menyampaikan bahwa pengembangan prototipe chip merah putih merupakan wujud nyata dari perluasan kapabilitas di bidang teknologi keamanan digital.

"Peruri telah dipercaya untuk menjaga keamanan dan keaslian berbagai instrumen atau dokumen penting negara. Kini, komitmen tersebut kami lanjutkan dengan memperkuat penguasaan teknologi keamanan digital, termasuk teknologi chip merah putih," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (16/11/2026),

Prototipe chip merah putih diluncurkan dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya pada Rabu 11 November 2026.

"Bersama ITB dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, kami ingin membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi strategis yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa,” kata Teguh.

Chip merah putih diawali dari kerja sama riset antara Peruri dan ITB dalam desain chip untuk kebutuhan e-paspor. Setelah peluncuran, Peruri akan bekerja sama dengan Kemdiktisaintek, Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Danantara, dan BP BUMN, serta menjalin kolaborasi erat dengan pelaku industri dan akademisi dalam membangun kapabilitas semikonduktor nasional.

Kehadiran prototipe ini menjadi bukti kehebatan talenta Indonesia dalam merancang dan mengembangkan teknologi chip merah putih, khususnya untuk kebutuhan sistem keamanan dan identitas elektronik. Capaian tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun penguasaan teknologi yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan skala dan kebutuhan industri nasional.

Pengembangan teknologi chip merah putih membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan sebuah rancangan. Diperlukan proses riset, penguasaan teknologi, hingga pengujian untuk memastikan hasil inovasi dapat dikembangkan menjadi solusi yang relevan. Hal ini menuntut ketersediaan talenta di bidang sains dalam jumlah besar.

Untuk menjawab tantangan strategis tersebut, Peruri telah menyediakan sandbox chip merah putih dan Chip Hackathon 2026. Kedua inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya konkret menyiapkan talenta unggul demi mendukung keberlanjutan pengembangan teknologi chip merah putih di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menilai bahwa kerja sama Peruri dan ITB mencerminkan pentingnya hilirisasi hasil riset perguruan tinggi menjadi inovasi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

“Penguasaan teknologi harus dimulai dari kemampuan riset dan pengembangan yang kuat. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dan industri dapat bersama-sama menghasilkan inovasi strategis. Kami berharap capaian ini menjadi awal bagi semakin banyak teknologi karya anak bangsa yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri dan memperkuat kemandirian Indonesia,” ujar Brian.