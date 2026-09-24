Ini Cara Siapkan Talenta Digital RI Sambut Era AI

JAKARTA - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tengah mengubah cara manusia bekerja, berbisnis, hingga membangun layanan digital. Di tengah perubahan tersebut, kesiapan talenta menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu ikut menciptakan inovasi digital masa depan.

"Peruri Digital Summit 2026 adalah wujud komitmen kami dalam mengawal transformasi digital nasional," kata Direktur Digital Business Peruri Edwin Purwandesi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut adalah perkembangan AI dan perannya dalam mendorong transformasi di berbagai sektor.

Peruri Digital Summit 2026 akan digelar pada 22-23 Oktober 2026 di Taman Kota Peruri, sebuah forum strategis teknologi digital nasional yang mempertemukan masyarakat, pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan komunitas teknologi untuk berkolaborasi dan berbagi wawasan.

Dalam pertemuan tersebut akan menghadirkan berbagai pembahasan strategis mengenai perkembangan teknologi masa depan, khususnya terkait Artificial Intelligence (AI), teknologi semikonduktor, dan Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai aspek penting dalam membangun ekosistem digital yang inovatif, aman, dan berkelanjutan.

"Merupakan wadah strategis untuk merumuskan masa depan ekosistem digital Indonesia. Kami berharap forum ini menjadi katalis bagi para peserta untuk tidak hanya mendapatkan ilmu yang tak ternilai, tetapi juga membangun jejaring kolaborasi yang inovatif," ujarnya.