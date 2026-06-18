JAKARTA - Cara pakai meterai elektronik atau e-Meterai untuk administrasi digital. Sebagai meterai resmi dari negara, e-Meterai yang diproduksi Peruri memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak atas dokumen elektronik yang sah di mata hukum negara.
Penggunaan e-Meterai menjadi solusi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang semakin sering bertransaksi dan beraktivitas secara digital. Dengan e-Meterai, proses pengesahan dokumen elektronik dapat dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja, serta tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayati mengatakan, e-Meterai merupakan bagian dari komitmen Peruri dalam mendukung transformasi administrasi digital yang aman, praktis, dan memiliki kepastian hukum.
"e-Meterai hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap proses administrasi digital yang semakin cepat dan efisien," katanya di Jakarta, Kamis (18/4/2026).
Melalui e-Meterai resmi Peruri, piahknya ingin memastikan bahwa setiap dokumen elektronik dapat digunakan secara sah, aman, dan terpercaya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperoleh e-Meterai hanya melalui kanal resmi yang telah bekerja sama dengan Peruri,” ujar Farah.