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Ini Cara Pakai dan Beli e-Meterai untuk Administrasi Digital, Cek Daftarnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:51 WIB
Ini Cara Pakai dan Beli e-Meterai untuk Administrasi Digital, Cek Daftarnya
Ini Cara Pakai dan Beli e-Meterai untuk Administrasi Digital, Cek Daftarnya (Foto: Peruri)
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JAKARTA - Cara pakai meterai elektronik atau e-Meterai untuk administrasi digital. Sebagai meterai resmi dari negara, e-Meterai yang diproduksi Peruri memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak atas dokumen elektronik yang sah di mata hukum negara.

Penggunaan e-Meterai menjadi solusi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang semakin sering bertransaksi dan beraktivitas secara digital. Dengan e-Meterai, proses pengesahan dokumen elektronik dapat dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja, serta tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayati mengatakan, e-Meterai merupakan bagian dari komitmen Peruri dalam mendukung transformasi administrasi digital yang aman, praktis, dan memiliki kepastian hukum.

"e-Meterai hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap proses administrasi digital yang semakin cepat dan efisien," katanya di Jakarta, Kamis (18/4/2026).

Melalui e-Meterai resmi Peruri, piahknya ingin memastikan bahwa setiap dokumen elektronik dapat digunakan secara sah, aman, dan terpercaya sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperoleh e-Meterai hanya melalui kanal resmi yang telah bekerja sama dengan Peruri,” ujar Farah.

 

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