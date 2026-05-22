Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Uang, BUMN Kini Bisa Cetak Koin Emas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:23 WIB
Tak Hanya Uang, BUMN Kini Bisa Cetak Koin Emas
Tak Hanya Uang, BUMN Kini Bisa Cetak Koin Emas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perum Peruri kini bisa mencetak koin emas, tidak hanya uang. Sebagai BUMN yang dipercaya mencetak uang logam Rupiah dan dokumen berharga negara, Peruri memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memproduksi produk berbasis logam.

Hal ini usai Peruri menjalin kerja sama untuk pencetakan koin emas fisik dengan PT Smart Billioner Indonesia (SBI), pemegang lisensi resmi dari platform investasi emas digital IDNG

Langkah kolaboratif ini diambil SBI untuk mengintegrasikan ekosistem aset digital berbasis blockchain dengan kompetensi tingkat tinggi yang dimiliki Peruri.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk nyata bahwa Peruri dipercaya untuk memproduksi koin emas yang memiliki kualitas dan fitur sekuriti tinggi.

“Di era digitalisasi saat ini, faktor keamanan dan kepercayaan publik adalah fondasi utama," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, melalui kompetensi inti di bidang high security printing & minting (pencetakan logam berharga), serta penambahan teknologi pengamanan mutakhir, Peruri berkomitmen untuk memberikan jaminan keaslian di setiap produk yang dihasilkan.

Sebagai bentuk penguatan autentikasi dan perlindungan mutlak terhadap produk, setiap koin emas IDN Gold yang dicetak oleh Peruri dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat tinggi, salah satunya adalah teknologi invisible ink.

Penerapan fitur sekuriti berlapis ini merupakan mitigasi proaktif terhadap risiko pemalsuan, sekaligus memberikan nilai tambah dan jaminan keaslian bagi produk emas yang terhubung dengan ekosistem digital.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/622/3208904/e_meterai-2n63_large.jpg
Ini Daftar Distributor Resmi e-Meterai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068526/ri-sulap-bekas-pabrik-percetakan-uang-jadi-tempat-hijau-jCNPK1XGG9.jfif
RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059676/berapa-gaji-pegawai-peruri-segini-kisarannya-per-bulan-LClVsDls3g.jpg
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059188/ada-prangko-seri-khusus-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-penampakannya-Vwx9n9YgEk.jpg
Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048951/ada-ina-digital-menpan-rb-tidak-ada-lagi-proses-berbelit-GzfFKAcUPk.jpg
Ada INA Digital, Menpan RB: Tidak Ada Lagi Proses Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013697/jokowi-luncurkan-ina-digital-bisa-urus-sim-online-hingga-izin-keramaian-x3o1ADu3NH.jpg
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement