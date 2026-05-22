Tak Hanya Uang, BUMN Kini Bisa Cetak Koin Emas

JAKARTA - Perum Peruri kini bisa mencetak koin emas, tidak hanya uang. Sebagai BUMN yang dipercaya mencetak uang logam Rupiah dan dokumen berharga negara, Peruri memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memproduksi produk berbasis logam.



Hal ini usai Peruri menjalin kerja sama untuk pencetakan koin emas fisik dengan PT Smart Billioner Indonesia (SBI), pemegang lisensi resmi dari platform investasi emas digital IDNG



Langkah kolaboratif ini diambil SBI untuk mengintegrasikan ekosistem aset digital berbasis blockchain dengan kompetensi tingkat tinggi yang dimiliki Peruri.



Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk nyata bahwa Peruri dipercaya untuk memproduksi koin emas yang memiliki kualitas dan fitur sekuriti tinggi.



“Di era digitalisasi saat ini, faktor keamanan dan kepercayaan publik adalah fondasi utama," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (22/5/2026).



Dia menambahkan, melalui kompetensi inti di bidang high security printing & minting (pencetakan logam berharga), serta penambahan teknologi pengamanan mutakhir, Peruri berkomitmen untuk memberikan jaminan keaslian di setiap produk yang dihasilkan.



Sebagai bentuk penguatan autentikasi dan perlindungan mutlak terhadap produk, setiap koin emas IDN Gold yang dicetak oleh Peruri dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat tinggi, salah satunya adalah teknologi invisible ink.



Penerapan fitur sekuriti berlapis ini merupakan mitigasi proaktif terhadap risiko pemalsuan, sekaligus memberikan nilai tambah dan jaminan keaslian bagi produk emas yang terhubung dengan ekosistem digital.