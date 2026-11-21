Ijazah Saja Tak Cukup, Ini 5 Bekal Fresh Graduate agar Cepat Dapat Kerja

Perusahaan kini tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga kemampuan praktis dan kesiapan kandidat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi perlu membangun portofolio, mengasah kemampuan komunikasi, dan menguasai keterampilan lintas bidang agar lebih kompetitif dalam mencari pekerjaan. Pasalnya, perusahaan kini tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga kemampuan praktis dan kesiapan kandidat menghadapi perubahan kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), transisi hijau, perubahan demografi, hingga ketidakpastian global telah mengubah kebutuhan industri terhadap tenaga kerja.

Kondisi tersebut membuat lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan satu keahlian teknis. Mereka juga perlu memiliki kemampuan pendukung agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja.

"Perubahan sudah banyak terjadi di industri. Dulu yang dicari adalah spesialis satu bidang. Ternyata sekarang tuntutannya banyak. Bisa jadi memang ada satu bidang yang Anda sangat unggul, tetapi diperlukan kemampuan pendukung dari keahlian-keahlian lainnya," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Yassierli, ada sejumlah bekal yang perlu dimiliki lulusan baru agar mampu bersaing di pasar kerja.

1. Kuasai Keahlian Utama dan Kompetensi Lintas Bidang

Lulusan perguruan tinggi perlu menguasai kompetensi inti dan keterampilan teknis (core and technical skills) sesuai bidang pendidikan masing-masing. Namun, kemampuan tersebut perlu dilengkapi pengetahuan dari bidang lain agar mereka dapat menghadapi persoalan pekerjaan yang lebih kompleks.

Yassierli mencontohkan lulusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain memahami aspek keselamatan kerja, mereka perlu menguasai manajemen risiko, ekonomi teknik, manajemen sumber daya manusia, bahasa Inggris, hingga psikologi.