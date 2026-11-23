4 Fakta 17 Bank Tutup di Indonesia hingga November 2026

4 Fakta 17 Bank Tutup di Indonesia hingga November 2026 (Foto: Dokumentasi OJK)

JAKARTA - Bank tutup di Indonesia bertambah lagi hingga pertengahan November 2026. Total kini ada 17 bank tutup di Indonesia usai izin usaha dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berbagai macam masalah.

Terbaru, OJK terbaru mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung usai gagal melakukan penyehatan karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta 17 bank tutup di Indonesia, Jakarta, Senin (23/11/2026).

1. OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung

BPR ini berlokasi di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Pencabutan izin BPR LPN Labuh Gunung sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.

"Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang dalam keterangannya, Jakarta, Jumat 20 November 2026.

Hal ini menambah daftar panjang bank tutup di Indonesia menjadi 17 setelah sebelumnya pada 4 November 2026, OJK juga mencabut izin usaha BPR di Sumatera Selatan.

2. BPR LPN Labuh Gunung Gagal Lakukan Penyehatan

Dia menjelaskan pencabutan tidak dilakukan begitu saja, tapi sudah melalui berbagai prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap BPR tersebut.

Menurut dia pada 05 November 2025 OJK telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR LPN Labuh Gunung.

Untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," katanya.

3. Nasib Dana Nasabah BPR

Dia mengatakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan cara penanganan BDR BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.

Hal itu tertuang dalam keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK akhirnya melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK.

Dia mengatakan dengan pencabutan izin usaha itu maka LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang

"Kami mengimbau kepada nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Roni.