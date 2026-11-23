Pupuk Indonesia Pangkas Anak Usaha Jadi 16 pada Akhir 2026, Fokus Garap Pupuk dan Petrokimia

PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan jumlah entitas usahanya menyusut menjadi 16 perusahaan hingga akhir 2026. (Foto; Okezone.com/Pupuk Indonesia)

JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan jumlah entitas usahanya menyusut menjadi 16 perusahaan hingga akhir 2026. Melalui program perampingan atau streamlining tersebut, perseroan akan memfokuskan pengembangan bisnis pada dua sektor utama, yakni industri pupuk beserta produk turunannya (downstream) dan petrokimia.

Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Jamsaton Nababan mengatakan, perampingan perusahaan merupakan bagian dari agenda restrukturisasi yang ditargetkan oleh Danantara dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Setelah mencapai 16 entitas pada akhir 2026, Pupuk Indonesia menargetkan jumlah tersebut kembali berkurang menjadi 14 entitas pada 2027, termasuk empat subholding.

"Sesuai target dari Danantara maupun BP BUMN, di akhir 2026 kita tinggal sisa 16 entitas termasuk empat subholding, dan ke depan kita fokus pada dua bisnis inti yakni fertilizer group termasuk downstream-nya serta petrochemical," kata Jamsaton dalam forum diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Jamsaton menjelaskan, program perampingan sepanjang 2026 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 13 entitas dan telah rampung 100 persen hingga Juni 2026.

Melalui 18 aksi korporasi, Pupuk Indonesia berhasil mengurangi jumlah anak usaha dari 57 menjadi 44 entitas. Langkah tersebut dilakukan melalui likuidasi, merger, divestasi, dan sejumlah skema restrukturisasi lainnya.