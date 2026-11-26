RUPSLB, Jasa Marga Gabungkan 2 Anak Usaha dan Rombak Direksi

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui penggabungan PT Lintas Marga Jawa (LMJ) dan PT Trans Optima Luhur (TOL) ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), serta menyetujui perubahan jajaran direksi dan nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer JSMR, Trias Andriyanto ​​​mengatakan penyederhanaan struktur anak perusahaan merupakan bagian dari transformasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis dan investasi jalan tol.

“Melalui penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT, Jasa Marga menyederhanakan struktur pengelolaan investasi jalan tol agar lebih terintegrasi. Dengan struktur yang lebih sederhana, pengelolaan bisnis diharapkan menjadi lebih optimal, koordinasi antar perusahaan semakin baik, serta proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif,” ujar Trias pada keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Penggabungan tersebut merupakan langkah optimalisasi struktur anak perusahaan dalam memperkuat tata kelola investasi jalan tol setelah LMJ dan TOL menuntaskan fungsinya sebagai sarana pendanaan.

Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut dibentuk untuk menerbitkan instrumen investasi berbasis ekuitas, yakni Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Transjawa pada 2018 dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada 2019. Setelah penggabungan, JTT akan secara langsung memiliki saham pada lima badan usaha jalan tol (BUJT) yang sebelumnya dimiliki melalui LMJ dan TOL.