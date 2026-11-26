Jasa Marga Gabungkan 2 Anak Usaha ke JTT hingga Rombak Direksi

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melakukan penyederhanaan struktur anak perusahaan dengan menggabungkan dua anak usaha yakni PT Lintas Marga Jawa (LMJ) dan PT Trans Optima Luhur (TOL) ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan investasi dan bisnis jalan tol di sepanjang Trans Jawa.

Rencana penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Rabu (25/11/2026).

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Trias Andriyanto mengatakan, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis dan investasi jalan tol.

Menurutnya, penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT akan membuat struktur pengelolaan investasi jalan tol di lingkungan Jasa Marga Group menjadi lebih sederhana dan terintegrasi.

"Melalui penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT, Jasa Marga menyederhanakan struktur pengelolaan investasi jalan tol agar lebih terintegrasi. Dengan struktur yang lebih sederhana, pengelolaan bisnis diharapkan menjadi lebih optimal, koordinasi antar perusahaan semakin baik, serta proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif," ujar Trias dalam keterangan resminya, Kamis (26/11/2026).

Setelah penggabungan tersebut, JTT akan secara langsung memiliki saham pada lima badan usaha jalan tol (BUJT) yang sebelumnya dimiliki melalui LMJ dan TOL.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, PT Trans Marga Jateng, dan PT Jasamarga Pandaan Tol. Sementara itu, kepemilikan saham Jasa Marga pada JTT tetap sebesar 65 persen setelah proses penggabungan dilakukan.

Trias menjelaskan, LMJ dan TOL sebelumnya dibentuk sebagai sarana pendanaan melalui penerbitan instrumen investasi berbasis ekuitas. LMJ menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Transjawa pada 2018, sedangkan TOL menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada 2019.

Setelah kedua perusahaan tersebut menyelesaikan fungsinya sebagai sarana pendanaan, Jasa Marga melakukan optimalisasi struktur anak perusahaan melalui penggabungan ke dalam JTT.

Jasa Marga memastikan aksi korporasi tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja maupun kegiatan operasional perseroan. Seluruh layanan jalan tol juga dipastikan tetap beroperasi secara normal.

Selain menyetujui penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT, RUPSLB Jasa Marga turut menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait maksud, tujuan, dan kegiatan usaha agar selaras dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus dan nomenklatur jabatan anggota direksi perseroan.