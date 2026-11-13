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Jasa Marga Soroti Keamanan Siber untuk Layanan Digital Tol

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |15:32 WIB
Jasa Marga Soroti Keamanan Siber untuk Layanan Digital Tol
Jasa Marga soal Keamanan Siber (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyoroti keamanan siber untuk mendukung keandalan operasional serta keberlangsungan pelayanan jalan tol.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, ketahanan siber menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesinambungan operasional dan kepercayaan publik di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital.

"Transformasi digital telah menjadi bagian penting di Jasa Marga dalam mendukung keandalan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol, termasuk melalui pengoptimalan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC)," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).

Maka itu Jasa Marga gendeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi, pertukaran data dan informasi, hingga penguatan kampanye dan literasi keamanan siber.

Menurutnya, ketahanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam mengantisipasi dan merespons berbagai risiko.

"Melalui kolaborasi dengan BSSN, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi personel, memperkuat kesadaran keamanan siber, serta mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan insiden," ungkapnya.

 

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