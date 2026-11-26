LRT Jabodebek Mogok di Lintasan Pancoran-Kuningan, Manajemen Minta Maaf

JAKARTA - LRT Jabodebek meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta LRT yang terjadi pada sarana di lintas antara Stasiun Pancoran dan Stasiun Kuningan pada hari ini.

"LRT Jabodebek memohon maaf atas gangguan perjalanan yang terjadi pada sarana di lintas antara Stasiun Pancoran dan Stasiun Kuningan," tulis di akun Instagram resmi @lrt_jabodebek, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Manajemen menjelaskan, saat ini petugas Train Attendant (TA) bersama tim teknis sedang melakukan penanganan untuk memastikan perjalanan dapat kembali dilanjutkan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan.

LRT Jabodebek juga mengimbau kepada seluruh pengguna LRT yang terjebak di lokasi diminta untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan dan memohon maaf atas gangguan perjalanan ini," tulis keterangan LRT.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.