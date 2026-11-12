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Barang Tertinggal di LRT Jabodebek Melonjak 76 Persen, Capai 9.873 Item

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:41 WIB
Barang Tertinggal di LRT Jabodebek Melonjak 76 Persen, Capai 9.873 Item
Jumlah barang tertinggal di LRT Jabodebek melonjak 76,2 persen selama Januari-Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/LRT)
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JAKARTA – Jumlah barang tertinggal di LRT Jabodebek melonjak 76,2 persen selama Januari-Oktober 2026. Total barang yang ditemukan di stasiun maupun di dalam kereta mencapai 9.873 item, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.602 item.

Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya mobilitas pengguna transportasi publik. LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna mencapai 27.693.123 orang selama Januari-Oktober 2026, naik 17,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 23.549.818 orang.

Dari total 9.873 barang yang ditemukan sepanjang Januari-Oktober 2026, sebanyak 4.729 barang atau sekitar 48 persen telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 2.250 barang.

Manager of Public Relations LRT Jabodebek Radhitya Mardika mengatakan, penanganan barang tertinggal menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna transportasi publik.

"Penanganan barang tertinggal merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan pengguna, termasuk ketika menghadapi situasi kehilangan barang selama menggunakan transportasi publik," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

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