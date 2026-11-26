Danantara Targetkan Laba Rp332 Triliun di 2026, Janjikan Setoran Pajak Rp650 triliun

JAKARTA - PT Danantara Asset Management (DAM) menargetkan perolehan laba bersih mencapai Rp332 triliun sepanjang 2026. Target tersebut meningkat hampir 40 persen dibandingkan realisasi laba konsolidasi pada 2025 yang tercatat sebesar Rp259 triliun.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, hingga November 2026, kinerja laba Danantara masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, Danantara optimistis mampu membukukan laba sebesar Rp332 triliun hingga akhir tahun.

"Ini sampai dengan bulan ke-9, kita masih inline bahwa kita optimistis akan membukukan keuntungan 2026 sebesar Rp332 triliun," ujar Dony dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (26/11/2026).

Dia menjelaskan, peningkatan laba tersebut juga akan diikuti dengan kenaikan kontribusi pajak dari ekosistem Danantara kepada pemerintah. Setoran pajak diperkirakan meningkat sekitar Rp650 triliun.

Dony menegaskan, meskipun saat ini masih November 2026, pihaknya cukup optimistis dapat mencapai target laba tersebut. Pasalnya, perkembangan kinerja hingga November masih sejalan dengan proyeksi laba bersih yang telah ditetapkan.

"Kemungkinan besar kita akan mampu menutup di Rp332 triliun laba Danantara Asset Management di tahun 2026," katanya.