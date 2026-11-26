Ekspansi Bisnis, Barito Pacific Bidik 1.000 Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Barito Pacific Group memperkuat ekspansi bisnis tidak hanya untuk memperbesar skala usaha, tetapi juga membangun platform pertumbuhan yang terdiversifikasi. Langkah tersebut dirancang untuk memperkuat kapabilitas operasional sekaligus meningkatkan kualitas pendapatan perusahaan di tengah dinamika industri global.

Usai merampungkan serangkaian aksi korporasi dan akuisisi, perseroan kini berfokus pada integrasi operasional seluruh aset yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan. Sinergi ini ditujukan untuk memperkokoh neraca keuangan dan menjaga ketahanan finansial grup.

Di sektor kimia dan infrastruktur, PT Chandra Asri Pacific Tbk memanfaatkan aset Aster Chemicals and Energy untuk melengkapi ekosistem bisnis di dalam negeri.

Kehadiran Aster memperkuat rantai pasok operasional domestik, mulai dari pengadaan bahan baku seperti nafta, pertukaran produk kilang dan petrokimia, hingga pasokan bensin, bahan bakar jet, dan bitumen bagi industri nasional.

"Integrasi aset Aster dengan operasional di Indonesia menciptakan platform kilang dan petrokimia yang terhubung dari hulu ke hilir. Saat margin petrokimia tertekan dinamika ekonomi global, kinerja kilang mampu menopang neraca dan profitabilitas, sehingga arus kas grup tetap stabil dan semakin kuat," ujar Wakil Presiden Direktur Barito Pacific Rudy Suparman dalam keterangan tertulisnya Kamis (26/11/2026).

Strategi integrasi tersebut terbukti menopang kinerja keuangan perseroan. Hingga kuartal tiga 2026, Barito Pacific membukukan pendapatan sebesar USD8,69 miliar, melonjak 56,3 persen secara tahunan, dengan capaian EBITDA sekitar USD1,4 miliar.

Langkah ekspansi terintegrasi ini juga merambah sektor hilir melalui rencana akuisisi bisnis otomotif Cycle & Carriage. Aset baru ini juga melengkapi jaringan ritel stasiun pengisian bahan bakar Esso yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga membentuk platform solusi mobilitas yang terhubung langsung dengan ekosistem besar grup.