Ekonomi RI 2027 Dibayangi Tantangan Global, Ini Peluang dan Risikonya

JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada 2027 akan menghadapi tantangan dari perubahan geopolitik, fragmentasi perdagangan global hingga persoalan domestik yang belum terselesaikan. Namun, dinamika tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi perubahan lanskap ekonomi global sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok dunia.

Menurutnya, tantangan ekonomi pada 2027 tidak hanya berasal dari tekanan eksternal, tetapi juga dari berbagai pekerjaan rumah di dalam negeri yang perlu diselesaikan pemerintah.

"Dan kami melihat bahwa tahun 2027 ini banyak sekali tantangan global. Tidak hanya dari global tetapi juga tantangan domestik, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Kita melihat adanya fragmentasi perdagangan internasional. Kita juga melihat adanya perubahan landscape dari geopolitik di global," ujar Esther dalam forum diskusi ekonomi dan pasar modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Meski menghadapi berbagai tantangan, Esther menilai Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada upaya bertahan menghadapi gejolak global. Pemerintah perlu memanfaatkan perubahan peta perdagangan dunia untuk memperkuat posisi ekonomi nasional.