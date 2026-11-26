Menperin Proyeksikan Ekspor Manufaktur Tembus USD252 Miliar di 2026

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji memperkirakan total ekspor industri pengolahan sepanjang tahun ini dapat mencapai USD242 miliar hingga USD252 miliar, seiring tren perdagangan yang masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Proyeksi tersebut disampaikan Sarmuji dalam acara Pelepasan Ekspor Produk Industri Manufaktur di Cikarang Dry Port, Jababeka, Cikarang, Kamis (26/11/2026).

“Dengan perkembangan tersebut, ekspor industri pengolahan pada Triwulan IV 2026 diperkirakan mencapai USD 60–70 miliar, sehingga total ekspor sepanjang 2026 diproyeksikan berada pada kisaran USD242–252 miliar atau meningkat 6,6-10,96% dibandingkan 2025,” kata Sarmuji.

Optimisme tersebut ditopang oleh realisasi ekspor industri pengolahan yang mencatatkan pertumbuhan sepanjang Januari hingga September 2026.

Pada periode tersebut, ekspor industri pengolahan mencapai USD182,83 miliar atau tumbuh 8,93 persen secara tahunan.

Kontribusi industri pengolahan terhadap total ekspor nasional juga semakin dominan. Sektor ini menyumbang 82,64 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia, memperlihatkan peran strategis manufaktur dalam perdagangan luar negeri.

Sarmuji mengatakan, tren positif perdagangan industri pengolahan juga tercermin dari neraca perdagangan yang konsisten mencatat surplus selama tiga tahun terakhir.

Surplus tertinggi tercatat pada 2025 sebesar USD38,91 miliar, atau hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebesar 14,5 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor yang sebesar 5 persen.

Pada 2026, kinerja perdagangan masih menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga September, neraca perdagangan industri pengolahan mencatat surplus USD24,44 miliar.