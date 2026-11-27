Bansos PKH Tahap 4 2026 Kapan Cair?

JAKARTA - Bansos PKH tahap 4 2026 kapan cair? Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini memasuki pencairan tahap 4.

Bansos PKH memasuki pencairan tahap 4 periode Oktober-November-Desember 2026. Bansos satu ini menyasar masyarakat yang masuk desil 1-4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Besaran bansos PKH meliputi ibu hamil mendapatkan Rp750.000 per tahap (per 3 bulan). Kemudian anak usia dini Rp750.000, lansia (60 tahun ke atas) mendapatkan Rp600.000 dan disabilitas berat mendapat Rp600.000.

Untuk anak siswa SD mendapatkan bansos PKH Rp225.000, siswa SMP mendapat Rp375.000 dan siswa SMA memperoleh Rp500.000 per 3 bulan serta korban pelanggaran HAM berat memperoleh Rp2.700.000.

Penyebab Penyaluran Bansos 2026 Belum Maksimal

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengungkapkan tiga penyebab belum maksimalnya penyaluran bantuan sosial pada triwulan keempat 2026, yakni kekurangan anggaran akibat bertambahnya komponen penerima manfaat, proses pembukaan rekening kolektif serta kendala teknis ketidaksesuaian data administrasi.

Saifullah menjelaskan bahwa hasil konsolidasi, verifikasi dan validasi data selama dua tahun terakhir memunculkan lebih dari empat juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang sebelumnya belum pernah menerima program sembako maupun PKH.

"Nah, data-data yang terbaru ini ternyata komponennya bertambah. Kan komponen PKH itu ada bantuan anak tingkat SD, SMP dan SMA, kemudian ada komponen lansia dan penyandang disabilitas. Karena hasil verifikasi komponennya lebih banyak, maka kita ada kekurangan anggaran," kata dia, Selasa 24 November 2026.

Dia menyebutkan nilai kekurangan anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun dan telah dikonsolidasikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan selama dua bulan terakhir agar segera terpenuhi dalam sisa waktu satu bulan ke depan.

Faktor kedua yang memengaruhi kecepatan penyaluran adalah kewajiban pembukaan rekening kolektif bagi para penerima manfaat baru sesuai ketentuan peraturan presiden yang memerlukan waktu pemrosesan di perbankan.

Adapun faktor ketiga berasal dari kendala teknis di lapangan, seperti masih ditemukannya ketidaksesuaian data nama orang tua dengan nama anak pada berkas administrasi penerima bantuan.

Meski menghadapi sejumlah hambatan teknis dan anggaran tersebut, Saifullah optimistis penyalurlan bantuan sosial pada triwulan keempat tahun ini tetap dapat dituntaskan sesuai target berdasarkan pengalaman penyelesaian pada tahap-tahap sebelumnya.

Dengan demikian, penyaluran Bansos PKH 2026 tahap 4 masih terus dilakukan sesuai kriteria penerima dari periode Oktober-November-Desember 2026.