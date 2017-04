\Forum IDB di Bali, Ekonomi Daerah Lebih Bergeliat\

JAKARTA - Bank Pembangunan Islam (IDB) menggelar pertemuan forum bank-bank pembangunan Islam atau The3rd Islamic Development Bank Member Countries Sovereign Investments Forum yang digelar di Bali. Forum ini memberikan dampak pada ekonomi Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, adanya forum internasional seperti ini turut mengembanggkan ekonomi daerah Bali.

"Cukup positif bagi perekonomian Indonesia, sektor pariwisata sangat positif, jumlah wisatawan bisa meningkat saat pertemuan, pasti mendongkrak perekonomian Bali, hotel, restoran, rental mobil, tempat wisata akan mendapatkan multiplier effect yang besar," kata dia kepada Okezone.

Disisi lain, lanjutnya, forum internasional seperti ini juga bisa jadi daya tarik investasi yang besar. Terlebih adanya forum kelas dunia juga yang akan digelar di Bali pada 2018.

"Daya tarik investasi cukup besar, momentumnya tepat karena di 2018 ada pertemuan tahunan IMF World Bank juga di Bali," tukasnya.

Sekadar tambahan, dalam kesempatan ini IDB juga memberikan komitmen pinjaman kepada pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga USD1 miliar. Presiden IDB Bandar Hajjar berujar, komitmen pembiayaan tersebut berasal dari dana abadi yang disumbang oleh negara-negara anggota IDB yang kini ditaksir mencapai USD3,3 triliun. Dia mengatakan, sejak berdiri tahun 1975 lalu, IDB telah membiayai pembangunan di Indonesia senilai USD127,3 miliar.

(kmj)