\Daftar 55 Proyek Strategis Nasional, Mulai Jalan Tol hingga Pembuatan Pesawat \

JAKARTA - Pemerintah saat ini ingin melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terkait lampiran dalam Program Strategis Nasional (PSN). Rencananya, akan terdapat 55 PSN terbaru yang diajukan.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, hingga saat ini telah terdapat 20 PSN yang rampung nilainya pun mencapai Rp33,5 triliun. Sementara itu, terdapat 15 program pada PSN yang dikeluarkan dengan nilai Rp40,5 triliun.

"Tadi kan ada 225 proyek, ditambah satu program listrik (senilai Rp2.935 triliun). Kemudian yang sudah selesai 20 proyek. Itu dan 15 proyek didrop karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai PSN," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Pemerintah pun telah mengusulkan 55 PSN dengan nilai Rp1.198 triliun. Dengan begitu, jumlah proyek strategis ini nantinya akan mencapai 245 proyek dan dua program PSN.

"Kemudian ada 55 proyek yang baru tambahan, plus satu program, sehingga kalau tadinya 225 proyek plus satu program sekarang jadi 245 plus dua program. Program baru tambahannya pesawat terbang N 245 yang dibuat PT di Kementerian BUMN," ungkapnya.

Nantinya, pemerintah tidak akan menambah usulan proyek strategis nasional. Pasalnya, proyek ini ditargetkan dapat selesai pada 2018. "Iya terakhir untuk pemerintahan ini, karena proyek strategis nasional syarat proyek harus dibangun sebelum akhir 2018," ungkapnya.

Menurut Darmin, usulan ini telah disetujui. Berikut adalah rincian 55 Proyek Strategis Nasional terbaru:

1. 45 Proyek Lintas Sektor

Nilai: Rp942 triliun, mencakup proyek dari berbagai sektor yang memenuhi kelengkapan dokumen dan kriteria PSN.

2. 7 Proyek Jalan Tol

Nilai: Rp129 triliun, terdapat tujuh proyek Jalan Tol Lintas Sumatera dengan target pengadaan tanah pada 2018 dan konstruksi pada 2019. Proyek diusulkan masuk untuk memperoleh dukungan Lembaga Manajemen Aset Negara.

3. 4 Proyek Perkeretaapian

Nilai: Rp104 triliun, terdapat empat proyek kereta api usulan baru yang diajukan Kementerian Perhubungan pada 10 Februari 2017.

4. 1 Program Usulan Baru

Nilai: Rp22 triliun, terdapat program pesawat jangka menengah R80 senilai Rp19,5 triliun dan N245 senilai Rp2,5 triliun.