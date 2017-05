\Mendag: Bulan Ini Akan Ada Kenaikan Harga 20-30%\

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memaparkan akan terus menjaga harga tetap stabil selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran 2017. Salah satunya dengan menyiapkan stok yang lebih dari cukup untuk komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak.

Dia memaparkan, untuk lima komoditas pangan yang harganya sering bergejolak yakni bawang merah disiapkan 2.000 ton, bawang putih 1.000 ton, minyak goreng 1,5 juta ton, daging sebanyak 86.620 ton, dan gula 460 ribu ton.

"Stok aman‎. Biasanya Ramadan terjadi kenaikan harga 20-25%, dan ada kenaikan penjualan 20%. Pada bulan ini proyeksi akan ada kenaikan 20-30%, kami siapkan semua," ungkapnya di Komisi VI, DPR RI, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Sebelumnya, Mendag menekankan bahwa stok bahan pokok untuk persiapan bulan Ramadan dan Lebaran lebih dari cukup. Selain itu, harga juga dipastikan tetap stabil dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Untuk Lebaran stoknya lebih dari cukup. Kalau sekarang rata-rata Bulog stoknya yang ada di gudangnya lebih dari delapan bulan atau sembilan bulan. Jadi kita enggak ada soal dan sampai dengan Juli dan dengan Agustus aman dan sampai Idul Adha," jelasnya.

Pemerintah juga telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula pasir Rp12.500 per kg, daging beku Rp80.000 per kg, dan minyak goreng curah kemasan sederhana Rp12.000 per liter. Harga untuk tiga komoditas ini akan tetap berlaku hingga November 2017 saat evaluasi pertama yang akan dilakukan oleh Kemendag.