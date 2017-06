\Hari Ke-6 Puasa, Harga Bahan Pokok di Pasar Senen Relatif Stabil\

JAKARTA - Memasuki hari ke-6 bulan puasa, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Senen, Jakarta, masih cenderung stabil. Beberapa harga komoditas yang rawan mengalami lonjakan seperti cabai, daging sapi, hingga daging ayam belum mengalami kenaikan yang berarti.



Berdasarkan pantauan Okezone, Kamis (1/6/2017), harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, masih stabil. Harga daging ayam tercatat Rp35.000 per ekor, sedangkan harga daging sapi dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram.



Sementara untuk harga beras pun masih relatif stabil yaitu dijual dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Sama halnya dengan beras, komoditas gula juga masih relatif stabil yaitu dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya.

Untuk minyak goreng dijual di kasaran harga Rp11.000 per kilogram. Telur ayam dan tepung terigu masing-masing dijual dengan harga Rp23.000 dan Rp9.000 per kilogramnya.

Sementara untuk komoditi bawang merah hampir semua pedagang di Pasar Senen menjual dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih merupakan salah satu komoditi yang masih dijual dengan harga tinggi yaitu Rp60.000 per kilogramnya.

"Tahun lalu semuanya naik, tahun ini enggak. Paling bawang putih yang naik tahun ini sampai 30% di Rp60.000," ujarnya, di pertokoan sembako Pasar Senen, Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Guna menekan harga komoditi bawang putih yang melambung, Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar bawang putih di Pasar Senen, Jakarta. Operasi pasar tersebut pun mendapat sambutan positif dari pedagang.

Salah seorang pedagang yang cukup antusias adalah Yanto Struk. Pedagang sembako di Pasar Senen itu pun mengaku cukup terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Kemendag.

"Tadi beli harganya Rp27.000 ngambil 20 karung, karena dibatasi. Tapi ini cukup membantu," ujarnya di Pasar Senen, Jakarta (1/6/2017).

Dengan harga murah yang dijual oleh Kemendag, Yanto berencana untuk menjual bawang putih di tokonya sebesar Rp35.000 per kilogram. Dengan demikian bisa meraup keuntungan Rp8.000 per kg. Namun harga tersebut belum melalui beberapa proses pengupasan bawang.

"Dari operasi pasar ini rencananya akan dijual Rp35.000 per kilogramnya. Ini perkiraan. nanti kalau sudah dikupas dan sudah kering baru hitungan susut baru ketahuan harganya," ungkapnya.

