JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa jika kita tekun, modal bukan sesuatu yang sulit dicari untuk mendirikan bisnis. Sementara, banyak orang berkutat dengan keterbatasan modal ketika ingin membangun usaha.

Pria yang akrab disapa HT itu pun menceritakan bagaimana dirinya keliling dunia demi mencari investor yang siap membantu permodalan agar dia mampu mendirikan bisnisnya hingga akhirnya menjadi besar seperti sekarang ini.

"2007, enam tahun sejak MNC di-setup. ada MNC TV, RCTI, Global TV. Business modelnya sudah saya paparkan, saya roadshow ke luar negeri, sembilan hari, sembilan kota, Singapura Hongkong, Dubai, London, Edinburg, New York, Boston dan Frasnisco," katanya di Jakarta Concert Hall, iNews Center, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Kala itu, ujar HT, dirinya menjalankan 69 meeting guna meyakinkan investor mendanai pembangunan bisnisnya. "Dari pagi breakfast sampai dinner. Pulang, saya enggak pulang ke rumah, saya ke kantor, itu saya conference call semua yang saya kontak itu," paparnya.

"Dalam waktu half an hour sejak conference call, kita behasil IPO 30% dan sekitar Rp6,7 triliun. Itu tahun 2007," tambah dia.

Dari cerita tersebut, satu hal yang ingin ditekankan olehnya bahwa modal jangan dijadikan sebagai halangan dalam mendirikan bisnis. Jika keinginan itu maka bukan tidak mungkin investor berminat mengucurkan dananya untuk memodali usaha kita.

"Liqudity itu sekarang banyak sekali, cuma mereka akan milih. Kalau visinya tidak jelas, bisnis modal tidak jelas, consistenly-nya inconsistent ya mana ada yang mau placement. Kalau manajemen kuat, bisnis modal proven, dan consistenly consistent semua pasti datang dengan sendirinya. Very easy. Thats the history of MNC Group," tukas dia.

