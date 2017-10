JAKARTA - Berpikir dinamis diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan lebih dari 1300 manager ke atas di MNC Group Management Forum XXIX, Jakarta Concert Hall iNews Center, Jakarta.

“Kita harus berpikir dinamis, different market condition, different business opportunity, different business model,” kata Hary, Kamis (26/10/2017).

Dia menuturkan, di setiap situasi memiliki kesempatan sendiri dan membutuhkan pendekatan model bisnis yang berbeda. Baik dalam berkarier maupun di dunia usaha, seseorang harus bisa memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan hasil yang maksimal.

Perubahan, inovasi, lanjutnya, harus dilakukan untuk terus semakin berkembang. Global TV misalnya saat ini telah berubah menjadi GTV di logo barunya yang tampil lebih segar. Segmentasinya pun saat ini meliputi keluarga modern.

Konten-konten produksi MNC Pictures pun terus berinovasi untuk memberikan tontonan yang berkualitas bagi pemirsa. iNews pun tak lama lagi akan mengeluarkan terobosan baru, terobosan tersebut ditargetkan akan membuatnya menjadi televisi berita terbesar di Indonesia

MNC Studios yang menaungi MNC TV, RCTI dan GTV pun memiliki peralatan tercanggih dengan infrastruktur yang sangat lengkap.

Inovasi lainnya, juga terjadi di bidang properti MNC Group. Salah satunya konsep smart city, yang mengaplikasikan teknologi canggih di properti. Mulai dari manajemen limbah, manajemen trafik semuanya berbasis digital. Park Hyatt juga sebentar lagi akan selesai dan beroperasi. Begitu juga properti MNC di Lido dan Bali.

Kepada para manager, HT berpesan bahwa hidup tidak lah linier. Seseorang bisa berhasil tidak ditentukan dari usianya, maupun berapa lama dia bekerja. Namun ditentukan oleh kualitasnya. Saat ini kata HT, dunia begitu kompetitif, kompetensi seseorang lebih menentukan keberhasilan ketimbang catatan panjang berapa lama kerja di berbagai perusahaan.

“Jadilah result oriented, bukan process oriented. Orang yang result oriented selalu menemukan cara untuk mencapai tujuan,” tegas pria yang telah mengajar di lebih 170 universitas di tanah air tersebut.

Hary juga berpesan, fokus diperlukan agar kerja lebih efisien dan cepat. “Disiplin, jangan pernah berkompromi dengan terlambat,” tambahnya. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, harus cepat dalam mengambil keputusan. “Kalau bisa 5 menit, kenapa harus 5 hari? Asalkan informasi kita lengkap,” ungkapnya.

