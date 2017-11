JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Indonesia menyebut perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang stabil bahkan cenderung meningkat. Bahkan, ekonomi Indonesia diprediksi memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa mendatang.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan, keberhasilan Indonesia memperbaiki ekonominya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengindetifikasi masalah-masalah yang terjadi. Yang mana selama ini masalah Indonesia yang selalu kesulitan dalam meningkatkan potensinya adalah karena masalah infrastruktur, pendidikan, stabilitas ekonomi makro, kemudahan berbisnis hingga aturan hukum.

"Presiden Jokowi dan tim ekonominya patut mendapat penghargaan yang tinggi. Mereka berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi ekonomi seperti masalah infrastruktur, pendidikan, stabilitas ekonomi makro, kemudahan berbisnis, aturan hukum, dan lain-lain," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Initiative 2017 di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Mau Ekonomi RI Melesat? Harus Ada Strategi Nasional yang Jelas hingga Investasi Asing Jangka Panjang

Apalagi Lanjut Donovan, pemerintah secara bersama-sama mengumumkan reformasi kebijakan. Khususnya dalam bidang pelayanan untuk memperlancar perekonomian.

"Mereka bersama mengumumkan reformasi dan kebijakan yang menyasar banyak tantangan: ambisi megaproyek pembangkit dan akses tenaga listrik, prakarsa memangkas waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 paket reformasi ekonomi untuk mengurangi peraturan yang berlebihan, dan revisi Daftar Negatif Investasi (DN) guna membuka sektor baru bagi investasi luar negeri," jelas Donovan.

"Semua ini adalah kabar baik yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan timnya telah mengambil langkah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Akan tetapi, kita masih menyaksikan banyak peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan yang justru bertentangan dengan niat baik tersebut," imbuhnya.

Baca juga: Sebut Investasi RI Potensial, Pengusaha Amerika Masih Keluhkan Kebijakan yang Menghambat

Sementara itu dalam kesempatan yang sama The US. Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) mengklaim Indonesia memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Namun sayangnya ada beberapa kendala terkait kebijakan yang seringkali menghambat investor asing masuk ke Indonesia.

"Tidak ada yang meragukan potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar. Namun kurangnya kebijakan yang mendukung, membuat Indonesia terkendala untuk merealisasikan potensi tersebut," ujar Presiden AmCham Indonesia Brian Arnold.

(rzk)