JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah undang-undang reformasi yang menargetkan sekitar USD1,5 triliun (sekira Rp199,5 triliun jika mengacu kurs Rp13.500 per USD) untuk biaya pemotongan pajak.

Padahal, Amerika merupakan negara paling makmur di dunia. Menurut Laporan United Nations' latest World Happiness, yang dicakup oleh CBS News, negara-negara paling bahagia dan makmur membayar pajak dengan lebih tinggi.

Menurut Jeffrey Sachs, yang juga direktur Sustainable Development Solutions Network, kebahagiaan adalah hasil dari menciptakan fondasi sosial yang kuat, dan jika negara tersebut memprioritaskan kepercayaan sosial dan kehidupan yang sehat Mereka juga bisa mendapatkan bahwa warganya menjadi lebih sejahtera.

Menurutnya, ada tiga negara paling bahagia yakni Norwegia, Denmark dan Islandia, yang masuk di antara negara-negara dengan pajak tertinggi di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dalam hal jumlah pendapatan pajak sebagai persentase dari GDP.

Manfaat sosial yang dinikmati masyarakat dengan imbalan pajak yang mereka bayar adalah seperti perawatan kesehatan universal, akses terhadap pendidikan dan cuti orang tua yang disubsidi. Sebagai ganti pajak, mereka pun menikmati biaya perawatan kesehatan yang rendah, biaya kuliah yang murah, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk semua orang.

Pada 2014, dalam hal jumlah pendapatan pajak sebagai persentase dari GDP dan telah diukur per kapita, Norwegia masuk di urutan 2 dari 35 negara (USD37.682), Denmark di posisi 3 USD30.630), dan Islandia masuk di No. 9 (USD20.418), menurut OECD.

Setiap negara di daftar 10 teratas membayar lebih dari rata-rata tahun 2014 (USD14.916 per kapita), kecuali satu: Selandia Baru, yang mencapai USD14.327 per kapita hampir sama dengan Amerika Serikat (USD14.115 per kapita).

Tidak seperti orang Amerika, penduduk Selandia Baru menikmati perlindungan terhadap keadaan kesejahteraan yang kuat termasuk sistem kesehatan masyarakat, cuti dan subsidi bagi anak-anak berpenghasilan menengah dan rendah yang diasuransikan selama 18 minggu untuk anak-anak berpenghasilan menengah dan rendah.

Berdasarkan laporan United Nations' latest World Happiness, yang dicakup oleh CBS News, berikut adalah 10 negara paling bahagia di dunia.

1. Norwegia

2. Denmark

3. Islandia

4. Swiss

5. Finlandia

6. Belanda

7. Kanada

8. Selandia Baru

9. Australia

10. Swedia.

