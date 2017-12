JAKARTA - PT MNC Investama Tbk mengadakan MNC Rich Exhibition & MAP Graduation di Gedung MNC Financial Center, Jakarta. Dalam acara ini juga dilaksanakan rapat kerja (raker) pada unit bisnis MNC Group di bawah payung MNC Investama.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat lini bisnis MNC Group, khususnya yang berada di bawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC Financial Services), dihadiri oleh Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan para board of directors (BOD) dari MNC Financial Services, meliputi sektor jasa keuangan dan investasi.

Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Totok Sugiharto mengatakan, Harry Tanoe turut memberikan arahan kepada bisnis MNC Financial Services dalam acara ini. Hal itu guna mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi tantangan tahun depan. Selain itu untuk memperkuat bisnis perusahaan.

"Tadi kita mendapatkan arahan yang cukup jelas dari Pak Harry bahwa yang terpenting dalam tahun 2018 di industri financial service terutama di MNC Financial Services, itu kita harus perkuat bisnis model kita," katanya ketika ditemui usai acara, Selasa (12/12/2017).

Selain bisnis model, kata dia juga diperlukan penguatan sistem agar dapat memanfaatkan besarnya potensi di industri jasa keuangan di Indonesia. Dia menilai bahwa potensi untuk mengembangkan industri jasa keuangan masih besar.

"Karena kalau kita lihat industri financial service di Indonesia, itu kita penetrasinya masih sangat rendah dengan potensi pengembangan yang sangat besar," ujarnya.

Untuk mampu memanfaatkan potensi yang ada itu, maka bisnis model dan sistemnya harus terus ditingkatkan lebih baik. "MNC ingin menjadi bagian dari market untuk berkembang, baik dibandingkan pertumbuhan industri yang ada. Jadi yang ditekankan adalah perkuat bisnis model dan sistem," jelasnya.

Sekadar diketahui, MNC Financial Services terdiri dari sejumlah anak perusahaan MNC Group yang bergerak di bidang keuangan, di antaranya PT MNC Finance, PT MNC Securities, PT MNC Asset Management, PT MNC Life Assurance, PT MNC Asuransi Indonesia, dan PT Bank MNC Internasional Tbk.

(kmj)