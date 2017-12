PURWAKARTA - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, mulai tak terkendali. Jelang akhir tahun ini, harga komoditas terus merangkak naik. Saat ini, kenaikannya sekitar Rp 1.000 per kilogramnya. Pedagang pun resah, mereka mendesak pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar (OP)‎.

Dayat (57) salah satu pedagang beras di Pasar Rebo, Purwakarta membenarkan terkait kenaikan harga ini. Sampai saat ini, pihaknya tak tahu persis apa yang menjadi penyebab kenaikan bahan pangan itu. Karena, setahu dia stok beras saat ini masih cukup aman.

"Ada kenaikan lagi. Sekarang kenaikannya lumayan besar, sekitar Rp1.000 per kilogramnya," ujar Dayat saat ditemui Okezone di kiosnya, Rabu (27/12/2017).‎

Menurutnya, dengan ondisi seperti ini membuat para pedagang sedikit kebingungan. Karena, tak jarang pula mereka (pedagang) harus menerima komplain dari konsumen akibat kenaikan harga ini. Terparah, imbasnya terjadi penurunan penjualan.‎

‎Pria paruh baya ini mengaku, kenaikan harga ini telah terjadi sejak awal Desember lalu. Awal-awalnya, memang kenaikannya belum terlalu signifikan, yakni antara Rp200 per kg-Rp500 per kg. Tapi, saat ini harganya justru terus berangsur naik.‎

‎Adapun harga beras saat ini, lanjut dia, untuk kualitas terendah harganya dikisaran Rp11.000 per kg. Padahal, sebelumnya hanya Rp10.000 per kg. Sedangkan beras dengan kualitas super harganya Rp 12.000 dari sebelumnya Rp11.000 per kg.‎

Sebenarnya, Dayat menambahkan, dirinya tak merasa kaget dengan k‎enaikan beras ini. Karena, kata dia, kondisi seperti ini sudah biasa terjadi setiap pergantian tahun seperti sekarang ini.‎

Menurut pengalamannya‎, kenaikan harga beras di akhir tahun ini akan berlangsung hingga Januari 2018 mendatang. Karena di medio Desember-Januari ini, setiap tahunnya memang kerap terjadi kenaikan harga. Tahun lalu saja, kenaikan harga beras juga pernah mencapai Rp1.000 per kg.‎

K‎enaikan beras ini, menurut dia lagi, dipastikan bakal memicu harga bahan pangan lainnya. Untuk itu, jika pemerintah hendak menggelar operasi pasar (OP) beras, pedagang di Pasar Rebo pasti akan sangat sepakat. Dengan catatan, beras yang dijual ini bukan kualitas jelek. Namun, harus setara dengan beras premium.

"‎Kami sangat menyambut baik, jika pemerintah akan OP beras," pungkasnya.

