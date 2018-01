JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta terus melakukan pembahasan dengan sejumlah stakeholder agar program pembangunan rumah DP Rp0 bisa terealisasi. Hari ini orang nomor satu di DKI Anies Baswedan duduk bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo untuk membahas program DP Rp0.

Anies menyatakan, BI telah memberikan skema-skema yang dapat diskusikan lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Anies, BI menyampaikan dukungannya pada program DP Rp0 dengan membentuk tim bersama Pemprov DKI Jakarta.

"Pada intinya BI memberikan dukungan untuk membuat tim bersama untuk menyusun detail pengelolaannya bekerja sama dengan pemerintah pusat, instansi lain," ujar Anies di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Nantinya, lanjut dia, realisasi rumah DP Rp0 ini akan dibahas bersama kementerian terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan.

"Harapannya program DP 0% akan bisa terlaksana lebih efisien, tepat dan sesuai pengaturan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pendanaan rumah DP Rp0 rencananya menggunakan APBD DKI Jakarta 2018 dengan anggaran mencapai Rp800 miliar.

Program rumah DP Rp0 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 17 dalam peraturan tersebut ada pengecualian besaran loan to value untuk program perumahan pemerintah maupun daerah.

Pada pasal tersebut BI memperbolehkan pemerintah menjamin besaran DP, kendati demikian BI tetap harus melihat intervensi pemerintah serta skema program sehingga tak membahayakan kondisi perbankan di Indonesia.

