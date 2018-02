WASHINGTON – Janet Yellen akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua The Fed dalam waktu dekat. Pasalnya, Jerome Powell mulai menjabat sebagai Ketua The Fed akhir pekan ini.

FOMC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya dengan suara bulat memilih Powell sebagai ketua, efektif pada 3 Februari 2018. Dia diharapkan dilantik secara resmi sebagai Ketua Dewan Gubernur the Fed berikutnya pada Senin, 5 Februari 2018.



Powell, yang telah menjadi anggota Dewan Gubernur Fed sejak 2012, dinominasikan oleh Presiden Donald Trump pada November untuk menggantikan Yellen. Dia akan menjadi Ketua Fed pertama tanpa gelar Ph.D. di bidang ekonomi sejak tahun 1980-an.

Baca Juga: Gantikan Janet Yellen, Jerome Powell Dipastikan Pimpin The Fed Bulan Depan

Mengutip dari Washington Post, Powell merupakan orang dari Partai Republik, sama dengan partainya Trump. Dia merupakan mantan eksekutif di Carlyle Group, salah satu lembaga keuangan yang bermarkas di Washington.

Baca Juga: Ajukan Pengunduran Diri dari The Fed, Janet Yellen Tunggu Penggantinya Disumpah

Setelah keluar dari Carlyle, alumnus Princeton University itu pada 2010 masuk ke Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah lembaga think tank di Washington. Pada 25 Mei 2012, dia diminta oleh Barack Obama untuk menjadi anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. "Jadi dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat," ujar Presiden Pusat Kebijakan Bipartisan Jason Grumet, mengomentari penunjukkan Powell.

Menurut Jason, Powell akan membawa sebuah presentasi yang faktual ke Capitol Hill yang memungkinkannya menjadi efektif. Dan hal ini dianggap tepat untuk memimpin puncak ekonomi Amerika Serikat.

Baca Juga: Bos BEI Berharap Suku Bunga AS hanya Naik Satu Kali di 2018



Pria kelahiran Washington DC pada 4 Februari 1953 ini, dipercaya akan bisa menyetir The Fed. Meski sejatinya Powell seorang pengacara bukan ekonom PhD seperti Yellen dan dua pemegang jabatan sebelumnya, yakni Ben Bernanke dan Alan Greenspan. Tetapi rekan-rekannya di The Fed mengatakan dia orang yang cepat belajar.

"Ketika dia muncul di The Fed, pada dasarnya dia tidak tahu banyak tentang makroekonomi atau kebijakan moneter," kata Kepala Ekonom UBS Seth Carpenter, yang menghabiskan 15 tahun di The Fed.

Namun, lanjut Seth, Powell dengan sadar menghabiskan banyak waktu bersama staf dan kolega untuk belajar sedalam dan setulus mungkin.

Selain latar belakangnya bukan ahli ekonomi, Powell juga diragukan karena dia seorang pengusaha. Selama di Carlyle, dia memperluas kekayaannya. Situs Wikipedia mencatat kekayaan bersihnya antara USD19,7 juta hingga USD55 juta. Powell yang akan menjadi Bos The Fed terkaya sejak bankir Marriner Eccles yang memegang jabatan The Fed 1934-1948.

Tahan Suku Bunga

Pada pertemuan The Fed Januari, bank sentral AS Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. The Fed memutuskan untuk mempertahankan target tingkat suku bunga acuan federal funds pada 1,25% sampai 1,5%. Keputusan ini diambil Janet Yellen sebelum bersiap menyerahkan kepemimpinan bank sentral kepada Jerome Powell akhir pekan ini.

The Fed juga memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi AS baru-baru ini.

Baca Juga: Suku Bunga AS Naik, BI: Sudah Dalam Hitungan Kami



"Kenaikan dalam lapangan pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan bisnis investasi tetap telah menguat, serta tingkat pengangguran tetap rendah," tulis Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan the Fed dalam sebuah pernyataan.



The Fed juga memperkirakan inflasi AS pada basis 12 bulan bergerak naik tahun ini dan menjadi stabil di sekitar target bank sentral 2,0% dalam jangka menengah.