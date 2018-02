JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat tipis di level Rp13.400 per USD. Hal ini didorong pelemahan dolar Amerika Serikat (AS), karena para investor mencerna sejumlah data ekonomi terbaru serta kebijakan The Fed terhadap suku bunga acuannya di Maret mendatang.



Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (2/2/2018), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 8 poin atau 0,05% menjadi Rp13.418 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.408-Rp13.425 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.422 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.408 per USD hingga Rp13.425 per USD.



Berdasarkan sentimen negaranya, dolar melemah karena didorong data dirilis Departemen Tenaga Kerja. Data tersebut mencatat, dalam pekan yang berakhir 27 Januari, angka pendahuluan untuk klaim awal disesuaikan secara musiman mencapai 230.000, turun 1.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya. Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 234.500, turun 5.000 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.

Selain itu, investor terus menyaring keputusan Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah. Kemarin, bank sentral AS memutuskan untuk mempertahankan target tingkat suku bunga federal fund pada 1,25% hingga 1,50% setelah akhir pertemuan dua hari, sementara memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi AS baru-baru ini.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,52% menjadi 88,667 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2516 dari USD1,2416 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke USD1,4270 dari USD1,4184 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,8040 dari USD0,8052.



Dolar AS dibeli 109,37 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,10 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9269 franc Swiss dari 0,9309 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2267 dolar Kanada dari 1,2305 dolar Kanada. (yau)





