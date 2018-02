JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengajak seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian PANRB untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sementara itu, kemacetan menjadi problem klasik kota-kota besar di dunia. Berbagai solusi pun diciptakan untuk mengatasi macet, salah satunya menekan penggunaan mobil pribadi dengan cara menerapkan tarif parkir supermahal.

Di sisi lain, Jerome Powell Resmi menjadi Gubernur Bank Sentral AS, Federal Reserve. Dirinya menggantikan Janet Yellen dan menjadi Gubernur ke 16.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Menpan RB: CPNS Harus Jadi ASN Zaman Now

Menurut Menpan RB, ASN masa kini adalah pegawai yang dapat membawa nuansa perubahan dan modern, sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi pegawai lainnya untuk berkinerja makin baik lagi.

"Sebagai penyelenggara negara, CPNS harus menjadi ASN 'zaman now', yang dapat membawa nuansa baru dan menciptakan suasana kerja yang menarik. Sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi pegawai yang lama,” ujar Menteri Asman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Menteri Asman mengatakan, untuk menjadi ASN "zaman now" tidak mudah. Para abdi negara ini harus keluar dari sistem kerja manual ke sistem kerja yang lebih modern.

Dia meyakini melalui modernisasi, kinerja ASN tidak kalah dengan pegawai swasta. Dengan demikian kedepannya kualitas sistem pemerintahan di Indonesia bisa meningkat, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dia menekankan seorang PNS tidak boleh hanya datang ke kantor hanya untuk mengisi mesin absensi. Para pegawai harus memiliki target dan mengetahui apa yang akan dikerjakan ketika datang ke kantor.

Selain itu, para CPNS dituntut dapat berinovasi dan membuat terobosan saat sudah bertugas nanti.

Lebih jauh Menteri Asman mengatakan bahwa para CPNS yang masuk ke Kementerian PANRB tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan negara.

CPNS harus dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Untuk teman-teman CPNS baik dari jalur kedinasan maupun umum, coba lihat proses masuk yang tidak gampang. Bayangkan bagaimana ketatnya proses seleksi, maka jangan sia-siakan," katanya.

Menteri Asman juga berharap agar CPNS cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan sekitar, sehingga dituntut sensitivitas yang tinggi.

"Saya yakin, orang yang lulus CPNS adalah orang pilihan,” katanya.

Sebanyak 73 CPNS baru Kementerian PANRB terdiri atas 39 pelamar umum, 23 di antaranya dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), enam dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan lima dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Selama satu bulan, sejak tanggal 5 Februari hingga 28 Maret 2018, mereka akan menjalani masa orientasi dan juga menjalani pendidikan di Rindam Jaya.

Kota Dunia dengan Tarif Parkir Termahal, Anda Harus Bayar Rp109,3 Miliar

Menurut laporan situs Parkopedia bertajuk Global Parking Index 2017, setidaknya ada 8 kota yang memiliki tarif parkir mobil ‘mencekik’ kantong.

Sydney

Sydney adalah salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Pemerintah setempat memang mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan transportasi umum. Tetapi di Sydney, sepeda menjadi trasnportasi paling disukai oleh masyarakat, khususnya di dalam kota.

London

Para pengguna kendaraan yang datang ke London harus hati-hati mencari tempat parkir di sana karena tarifnya yang mahal. Biaya parkir di ibu kota Inggris ini bisa mencapai USD940 atau sekitar Rp8,6 juta setiap bulannya.

New York

Kota New York merupakan salah satu kota terpadat di dunia dan sangat menarik untuk dikunjungi. Tetapi untuk hidup di sini tidaklah murah tak terkecuali dalam hal urusan parkir. Biaya parkir bulanan di Big Apple misalnya bisa mencapai USD500 atau sekitar Rp4,7 juta. Oleh karena itu, taksi menjadi kendaraan primadona di kota ini.

Brisbane, Australia

Meski hanya menduduki urutan keempat namun Ibu Kota negara bagian Queensland ini memecahkan rekor tarif termahal di Australia. Laporan RACQ (Royal Automobile Club of Queensland) menunjukkan para pemilik kendaraan di Brisbane harus menyiapkan 16,04 dolar Australia atau sekitar Rp160 ribu untuk durasi parkir selama 30 menit. Sedangkan untuk satu jam parkir, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 28,32 dolar Australia atau Rp280 ribu.

Paris, Prancis

Paris memang salah satu kota yang menjadi favorit para turis karena memiliki banyak keunikan dan keindahan baik di dalam atau di pinggiran kotanya. Selain menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia, Paris juga merupakan sentra bisnis di Prancis yang tentu saja segala hal yang ditawarkan di tempat tersebut akan sangat mahal tak terkecuali tarif parkir. Hotel Ritz Hotel Paris misalnya mematok tarif parkir hingga USD7,9 juta atau Rp109,3 miliar lebih setahun bagi tamunya.

Amsterdam, Belanda

Sebagai salah satu kota besar di negara maju wajar tarif parkir di Amsterdam dipatok mahal. Harga parkir di city center Amsterdam cukup mahal yakni 1 jamnya 6 euro atau setara dengan Rp87 ribu. Jika di luar Kota Amsterdam, tarif parkir untuk kendaraan roda 4 lebih murah ketimbang di pusat kota yakni untuk mobil sekitar 4 euro atau setara dengan Rp58 ribuan.

Boston, AS

Tarif parkir di Boston per bulan sudah mencapai USD339 atau Rp4,4 juta. Tarif yang cukup mahal. Berdasarkan studi diketahui 34% kemacetan di pusat Kota Boston disebabkan oleh mereka yang ingin mencari parkiran. Menaikkan tarif parkir menjadi salah satu pertimbangan guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Boston.

Melbourne, Australia

Transportasi umum menjadi pilihan warga Melbourne untuk bepergian. Maklum tarif parkir di kota ini tidak ramah kantong. Parkir di Melbourne dibagi dua yaitu yang di dalam gedung dan parkir di jalan (on the street). Untuk parkir di gedung, tarif dikenakan AUD50 atau sekitar Rp500 ribu per hari. Untuk parkir on the street, tarif parkir dibagi ke tiga area: bisnis, perkantoran atau perumahan. Semakin keluar kota, semakin murah.

Tantangan Baru Gubernur Baru The Fed Jerome Powell, dari Wall Street hingga Suku Bunga

Banyak tantangan baru yang harus dihadapi oleh Powell. Kepala Fed baru menghadapi tantangan langsung dari pasar yang goyah, karena saham-saham AS dibuka turun tajam pada Senin, 5 Februari 2018 usai aksi jual yang masif pada Jumat, 2 Februari 2018.

Seperti diketahui, Wall Street pada perdagangan Senin, 5 Februari 2018 ditutup anjlok. S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup terjun hingga 4%.

Salah satu kekhawatiran dari pasar adalah bahwa the Fed, di bawah Powell, akan mempercepat kenaikan suku bunga, merongrong momentum "bullish" pasar. Para ekonom secara luas memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini, dengan kedatangan pertama pada Maret.

Dalam sidang konfirmasi di Komite Perbankan Senat pada November, Powell mengindikasikan bahwa dia akan melanjutkan strategi normalisasi kebijakan moneter bertahap, yang disusun oleh pendahulunya, Yellen.

Tantangan Powell yang lain adalah dari peraturan terakhir Yellen. The Fed mengatakan kepada Wells Fargo pada Kamis, 1 Februari 2018, bank tersebut akan dibatasi untuk tumbuh lebih besar dari total ukuran asetnya sampai akhir 2017, karena penyalahgunaan konsumen.

"Kami tidak dapat mentolerir kesalahan yang meluas dan terus-menerus di bank manapun," kata Yellen, yang menolak retorika deregulasi Presiden Trump.

"Saya juga senang melaporkan bahwa sistem keuangan kita sekarang jauh lebih kuat dan lebih tahan daripada sebelum krisis keuangan yang dimulai sekitar satu dekade lalu. Kami ingin tetap seperti itu," Powell mengatakan dalam sebuah pernyataan.