JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku penghargaan yang diterimanya sebagai menteri terbaik di dunia merupakan beban berat yang ada dalam dirinya.

"Saya diminta untuk hadir karena akan mendapatkan award sebagai menteri terbaik di dunia, wuih namanya serius banget. Itu beban berat buat saya," kata Sri Mulyani Indrawati ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2018).

Sri Mulyani menyebutkan World Goverment Summit, meminta bantuan Ernst & Young untuk menilai menteri-menteri di dunia yang layak mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia.

Dia menyebutkan kriteria yang dicari, metode penentuan, siapa saja yang masuk nominasi, sepenuhnya dilakukan oleh konsultan independen Ernst & Young.

Menurut dia, pencarian dari berbagai sumber, akhirnya ditemukan delapan nominator menteri terbaik di dunia.

"Kemudian mereka mendapat feed back dari seluruh dunia meliputi dari pihak swatsa, media massa, media sosial, investor, yang kemudian ditentukan menteri terbaiknya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan ruang yang sangat besar untuk berkiprah secara maksimal.

"'Leadership Presiden dalam reformasi memberikan kesempatan kepada kita untuk fokus dalam hal hal yang fundamental dan itu yang dilihat," tuturnya.

Dia menyebutkan sebenarnya hal itu merupakan hasil dari kerja reformasi yang dilakukan secara bersama-sama.

"Kebetulan saja nama saya yang muncul. Dan tentu yang bangga anak buah saya di Kemenkeu," ujarnya.

Dia berharap penghargaan itu memotivasi anak buahnya di Kemenkeu untuk membuat APBN lebih baik dan keuangan negara lebih berguna dan berfungsi bagi masyarakat.

Presiden Jokowi saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa ini, juga memberikan ucapan selamat kepada Sri Mulyani Indrawati.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam ajang World Goverment Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young.

