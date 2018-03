JAKARTA - PT Bank MNC lnternasional Tbk kembali mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perseroan, serta berbagai inovasi di bidang teknologi informasi selama tahun 2017.

Apresiasi berupa penghargaan predikat platinum dari lndonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award (ICCA) 2018, dan lndonesia Information Technology Award (IITA) 2018 yang digelar oleh Economic Review bekerjasama dengan Perbanas lnstitute.

Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja MNC Bank selama ini.

"Di bidang IT kami dinilai sebagai salah satu bank yang inovatif menggunakan teknologi untuk mengembangkan bank. Kami diberikan kepercayaan bahwa sebagai bank yang baru tapi bisa mengangkat nama dan citra yang baik di masyarakat," ujarnya di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Benny menambahkan, sepanjang 2017, MNC Bank telah menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital seperti internet banking, mobile banking serta aplikasi punyakartu dan punyarumah.

Selain itu, perseroan dengan kode BABP juga menghadirkan aplikasi punyacelengan, yakni aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan solusi kepada orang tua dalam memberikan pemahaman dasar nilai uang (the value of money) dengan konsep permainan yang menyenangkan.

Hal tersebut dilaksanakan karena perseroan meningkatkan fokus kepada klik daripada brick. Brick adalah membangun sebanyak mungkin kantor cabang. Sementara klik menjadikan smartphone sebagai touchpoint MNC Bank. Artinya, melalui telepon pintar nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di manapun dan kapanpun.

Selaln penghargaan di bidang IT, MNC Bank juga menerima penghargaan di bidang Corporate Secretary dan Corporate Communication.

Reputasi suatu perusahaan terbangun dari persepsi pemangku kebijakan, baik eksternal maupun internal. Sehingga, komunikasi korporasi yang baik dari suatu perusahaan akan menguntungkan bisnis dengan berbagai cara, utamanya dalam hal kepercayaan.

Keseriusan MNC Bank mengelola reputasi yang baik ditunjukkan dengan pemenuhan aspek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

"Selain bersyukur ini merupakan cambuk bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan target dan strategi bisnis kami menyasar pasar consumer. Kami akan melayani masyarakat lebih baik lagi dengan produk baru dengan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata dia.

Sebagai informasi, seluruh nominasi penerima penghargaan adalah perusahaan nasional dengan kategori swasta, Tbk, BUMN, BUMD, BPD, BPR dan lainnya.

Untuk menyaring nominasi, proses penjurian dilakukan dewan juri independen yang berkompeten di bidangnya. Adapun ketua Dewan Juri ICCA adalah akademisi Gunadarma Irina Mildawani. Sedangkan Ketua Dewan Juri IITA akademisi Perbanas institute Harya D. Widiputra.

(rzy)