JAKARTA – PT MNC Asset Management dan MNC Play akan kembali menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi investasi bertajuk Asset Play Day (APD) pada 26–29 Maret 2018 di Lobby MNC Financial Center, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, kedua unit bisnis yang berada dibawah naungan MNC Group itu akan mengusung konsep Financial Mart.

Chief Marketing Officer MNC Asset Management Febriyani S. Yahya mengatakan, sebagai perusahaan manajer investasi, MNC Asset Management fokus dan konsisten dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi terutama reksa dana. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak angka literasi keuangan yang saat ini penetrasinya masih sedikit.

“Sesuai dengan arahan dari OJK, tugas kami adalah memperkenalkan apa itu reksa dana, kenapa harus mulai investasi sejak dini, bagaimana cara memulai investasi reksa dana secara online melalui MNC Duit,” katanya di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Head of Product and Promotion MNC Asset Management Debora Prescillia menambahkan, pada APD kali ini pihaknya mengusung konsep yang lebih fun dan playful yakni Financial Mart. Di mana melalui satu kegiatan, masyarakat yang datang dapat memperoleh berbagai informasi tentang keuangan.

“Kami juga menggandeng MNC Insurance dan MNC Finance pada APD kali ini. Jadi masyarakat yang datang, selain memperoleh ilmu tentang reksa dana, mereka juga dapat ilmu tentang asuransi dan juga tentang kredit,” ujarnya.

Sementara itu SVP Corporate Sales & Remote Branch Head MNC Play Agus Sugiharto menambahkan, pada kesempatan ini, pihaknya juga ingin memperkenalkan layanan TV Kabel Interaktif dan layanan internet MNC Play di mana para pelajar dan mahasiswa bisa menyaksikan berbagai saluran berita untuk mengetahui lebih banyak mengenai dunia keuangan.

“Kami harap anak muda juga bisa menyaksikan berbagai saluran berita di TV Kabel Interaktif MNC Play untuk mengetahui lebih banyak mengenai dunia keuangan, diantaranya melalui saluran IDX Channel, MNC News dan masih banyak lagi,” katanya.

Selain diskusi mengenai keuangan dan investasi, kegiatan yang akan digelar untuk ketiga kalinya ini juga akan dimeriahkan oleh MNC Vision, MNC Now, MNC Animation, MNC Travel, dan Star Media Nusantara.

Sebagai informasi, APD dibuka untuk umum, tidak hanya bagi karyawan MNC Group namun juga komunitas, mahasiswa serta karyawan di sekitar Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

