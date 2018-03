NEW YORK - Harga minyak turun sekitar 1% pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah AS secara tak terduga meningkat 1,6 juta barel pekan lalu, sehingga menekan sentimen pasar.

Minyak mentah berjangka Brent untuk penyerahan Juni ditutup 70 sen lebih rendah pada USD68,76 per barel, sedangkan untuk penyerahan Mei yang berakhir pada Kamis, turun 58 sen atau 0,8%, menjadi menetap di USD69,53 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Akibat Kelebihan Stok

Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, turun 87 sen atau 1,3%, menjadi menetap di USD64,38 per barel.

Persediaan minyak mentah AS meningkat karena impor bersih melonjak 1,1 juta barel per hari, menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA). Stok di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma, untuk minyak mentah berjangka AS juga naik 1,8 juta barel, kata EIA.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Akibat Aksi Ambil Untung

Produksi minyak mentah AS juga naik tipis minggu lalu ke rekor tertinggi baru di 10,433 juta barel per hari. Produksi telah meningkat hampir 25% dalam dua tahun terakhir menjadi lebih dari 10 juta barel per hari, mengalahkan eksportir utama Arab Saudi dan dalam jangkauan produsen terbesar, Rusia, yang memompa sekitar 11 juta barel per hari.

Putera Mahkota Saudi Mohammad bin Salman mengatakan kepada Reuters bahwa Riyadh dan Moskow sedang mempertimbangkan memperluas aliansi jangka pendek pada pembatasan minyak yang dimulai Januari 2017 setelah jatuhnya harga minyak, dengan kemitraan untuk mengelola pasokan yang berpotensi meningkat ke perjanjian 10 hingga 20 tahun.

(kmj)