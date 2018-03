JAKARTA - Bukan penghalang bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dolly Parton buktinya, pada usia senjanya, wanita ini memiliki karier yang tetap gemilang dan berbagai lini usaha yang menjanjikan.

Usia tidak membatasi individu untuk tetap berkarya dan yang pasti mencetak pundi-pundi uang. Dolly Parton contoh nyatanya. Wanita yang diestimasi memiliki kekayaan mencapai Rp7,2 triliun ini mencipta sebagian besar lagunya dan selalu menelurkan album yang laris di pasaran.

Penjualan album, tur musik, dan pertun jukannya, belum lagi pekerjaannya menulis lagu untuk musisi lainnya, memberi kontribusi cukup besar bagi pendapatan wanita 72 tahun tersebut. Dolly sudah merilis banyak album sepanjang kariernya. Ia bahkan dinobatkan sebagai musisi yang menjual lebih dari 100 juta album dan merupakan penyanyi country wanita yang paling sukses.

Baca Juga : China Dominasi Miliarder Perempuan, Zhou Qunfei Juaranya dengan Kekayaan Rp134 Triliun



Dia telah mengantongi 25 RIAA serti fikat emas, platinum, dan penghargaan multiplatinum. 25 lagunya menembus peringkat nomor satu di tangga lagu Billboard musik country. Salah satu lagunya, I Will Always Love You , yang menjadi hits , ditulis olehnya sendiri dan direkam tahun 1973.

Lewat lagu ini saja, menyumbang lebih dari 20 juta dolar ke rekeningnya. Sebagai pencipta lagu ini, sang musisi berhak mendapatkan 50% dari pendapatan lagu tersebut. Sementara sebagi penulis lagu yang juga menyanyikan lagu itu, dia berhak mendapat 80% dari pendapatannya.

Baca Juga : 68 Tahun Berkarier, Ini Perjalanan Orang Terkaya Hong Kong Li-Ka-shing

I Will Always Love You versi Dolly, menjadi kesuksesan besar Dolly. Lagu ini berada di tangga lagu musik country Billboard dua kali. Pada tahun 1974 dan 1982. Whitney Houston menjadikan lagu itu kembali hits pada tahun 1992 lewat film Bodyguard .

Lagu itu menempati posisi pertama selama 10 minggu di tangga lagu di Inggris dan selama 14 minggu di Amerika Serikat. Namun, sumber uang Dolly bukan hanya dari musik. Film, buku, lini busana, dan taman hiburan Dollywood, menjadi pemasukan Dolly lainnya yang bernilai fantastis.

Dollywood misalnya, bukan tambang emas bagi keluarganya semata, juga masyarakat di daerah tersebut. Dollywood merupakan salah satu atraksi wisatawan yang menarik di Tennessee. Menariknya, meski berbagai pencapaian yang telah diraihnya serta kekayaan yang dimiliki, wanita ini tetap menjadi sosok yang dermawan, rendah hati, dan penuh perhitungan.

Dia tidak suka menghamburkan uangnya untuk sesuatu yang dianggapnya tidak perlu hanya untuk mengejar prestise. “Sulit bagi saya untuk mengeluarkan banyak uang untuk membeli suatu barang. Sebab saya akan terlihat sama saja dengan atau tanpa barang tersebut,” katanya.

Naluri berbisnis Dolly tampaknya didapat dari sang ayah. Ketika ia memulai kariernya, dia belajar dari sang ayah. “Kata ayah, jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Fokus pada bisnismu. Jadi, ketika saya terjun ke dunia musik, saya pikir di sinilah bisnis saya,” ujar Dolly.

Dia sangat mengagumi sang ayah meskipun ayahnya tidak berpendidikan, ia tidak bisa membaca dan menulis. Walau begitu sang ayah memiliki naluri bisnis yang baik. Dolly beberapa waktu lalu meluncurkan perusahaan rekaman dan memegang hak cipta berbagai lagunya. Baca Juga : China Dominasi Miliarder Perempuan, Zhou Qunfei Juaranya dengan Kekayaan Rp134 Triliun Dolly menyarankan para musisi lain untuk melakukan hal yang sama. “Saat kau menghasilkan uang, kamu harus menginvestasikannya dan melebarkan sayap ke bisnis lain,” sarannya. Prinsip inilah yang terus dipegangnya dari tahun ke tahun, yang sekaligus menempatkan Dolly di jajaran 100 selebriti terkaya. Baca Juga : 68 Tahun Berkarier, Ini Perjalanan Orang Terkaya Hong Kong Li-Ka-shing Dolly dikabarkan memiliki pendapatan Rp508 miliar pada Juni 2017. Pendapatan terbesarnya datang dari tur konser Pure and Simple , termasuk taman hiburan Dollywood. Taman hiburan ini diestimasi senilai Rp2,7 triliun. Sebesar Rp1,3 triliun untuk areal taman hiburan itu dan Rp1,3 triliun lainnya untuk brand taman hiburan tersebut yang disebut sebagai aset tak berwujud. (Susi Susanti)