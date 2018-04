JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka mixed pada awal bulan April 2018. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.750-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 20 poin atau 0,15% ke Rp13.748 USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.736-Rp13.753 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, pagi ini Rupiah menguat 10 poin atau 0,07% menjadi Rp13.750 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.738 per USD hingga Rp13.760 per USD.

Mengutip riset Samuel Sekuritas Indonesia, dolar diperkirakan bergerak mendatar terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya setelah data unemployment rate di Jerman menunjukan penguatan di atas ekspektasi. Tercatat data unemployment rate Jerman stabil di kisaran 3.5% lebih rendah 0.05% dari ekspektasi. Selain itu data Personel consumption expenditure index (PCE indeks) yang mengukur inflasi di AS pada bulan Februari menunjukan pelemahan sebesar 0.2% (mom) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0.4% (mom).

"Rupiah kemungkinan bergerak menguat hari ini seiring kemungkinan kembalinya investor asing ke pasar obligasi Indonesia didorong pelemahan yield US treasury yang sudah mulai bergerak di bawah level 2.8%," kutipnya.

Rupiah kemungkikan bergerak di rentang Rp13.700/USD- Rp13.730/USD.

