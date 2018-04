JAKARTA - Inovasi produk akan mendongkrak nilai jual produk kita. Konsumen lebih tertarik memilih produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Semakin inovatif produk yang kita jual, semakin banyak orang yang akan menyukai dan mencari produk kita.

Membuat inovasi adalah sebuah langkah maju. Carilah nilai keunggulan produk yang akan dibisniskan baik dari segi pengemasan, pelayanan (delivery), ataupun keunggulan-keunggulan lainnya. Salah satu contoh inovasi yang biasa dilakukan adalah dalam bisnis toko buku. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari buku, semakin banyak pula toko buku yang bermunculan.

Banyak toko buku melakukan berbagai inovasi, misalnya dengan memberikan diskon atau potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Contoh inovasi lainnya adalah dengan memberikan pelayanan yang ramah dan membuat katalog buku yang up to date, Anda juga dapat memberikan fasilitas pelayanan via Online bookstore untuk mereka yang sibuk dan tidak sempat datang langsung ke toko buku.

Bagaimana menjadi orang yang kreatif? Berikut beberapa tips dari Deny Riana seperti dikutip dari Buku “10 Bisnis Paling Prospektif 2010-2020” karya Raihana Salsabila, Selasa (3/4/2018).

1. Selalu memikirkan cara-cara baru dalam memperbaiki keadaan. Orang kreatif melihat dan memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mereka sering mempunyai terobosan baru dalam berpikir dan pintar melihat peluang yang orang lain tidak memikirkannya.

2. Berani menerobos batas baku dalam mencari solusi. Orang kreatif tidak terikat aturan, tidak terpaku dengan tata tertib, standar operasional prosedur, dan sejenisnya. Mereka lebih longgar menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Mereka mempunyai keberanian untuk menjadi berbeda dengan lingkungannya.

3. Selalu ingin tahu. Rasa ingin tahu (curiosity) adalah ciri khas manusia kreatif. Mereka mempunyai keterbukaan untuk mengeksplorasi dunia. Mereka tidak tertutup terhadap perubahan. Mereka selalu mengembangkan pertanyaan, “mengapa” dan “mengapa”. Dengan adanya rasa ingin tahu ini, mereka sering sekali mendapatkan hal-hal baru dalam keseharian hidup mereka.

4. Mempunyai kebiasaan bertindak. Tak hanya sekadar berbicara, orang yang kreatif juga melakukan tindakan konkret. Mereka berani bertindak untuk merealisasikan apa yang mereka pikirkan hingga dalam kenyataannya mereka puas melihat apakah hasil dari pemikiran dalam bentuk kenyataan.

5. Mempunyai jawaban alternatif. Orang kreatif tidak berpikir kaku. Sebagaimana halnya otak kiri, mereka merumuskan tidak hanya satu macam solusi permasalahan tetapi juga beberapa rencana alternatif hingga orang kreatif tidak mudah stres andaikata rencana awalnya tidak terwujud. 6. Memerhatikan ide-ide walaupun terlihat mustahil. Mereka menghargai ide-ide walaupun ide tersebut terdengar lucu, tidak masuk akal, atau unik. Mereka mempunyai ruang-ruang kemungkinan yang luas. Penerimaan mereka terhadap sebuah ide sangat luas. Mereka tidak saklek dan kaku dalam melihat sebuah permasalahan. 7. Menyukai humor dan santai. Humor diyakini dapat membebaskan jiwa dari ketegangan dan menghindarinya dari stres. Sampai sekarang, acara-acara humor di televisi banyak diminati oleh pemirsa karena diyakini cukup menghibur mereka yang stres setiap harinya. Demikian juga dengan orang kreatif, mereka menyukai humor dan hal-hal yang membuat relaks. Ide-ide segar umumnya muncul dalam keadaan relaks, bukan dalam keadaan tegang. 8. Mempunyai toleransi terhadap hal-hal uang dilematis. Banyak orang cepat mengalami stres karena menghadapi masalah, namun tidak demikian halnya dengan orang kreatif. Ide kreatif acap kali timbul dari situasi yang dilematis dan serba membingungkan. Pada akhirnya, muncul sebuah inspirasi atau dalam bahasa psikologi disebut AHA! Insight.