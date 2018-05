JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membantah adanya kabar soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar Rp350 per liter menjadi Rp8.150 per liter dari sebelumnya Rp7.800 per liter.

"Enggak betul itu, hoax. Enggak ada kenaikan harga Pertalite," kata VP Pertamina Adiatma Sardjito saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Adiatma malah mempertanyakan kabar tersebut soal kenaikan harga Pertalite. "Dari mana itu, hoax," tegas Adiatma.

Menurut Adiatma, kajian kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi masih dibahas. "Nanti, masih kajian," singkatnya.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain, Logistik dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan, Pertamina sebagai badan usaha milik negara sepenuhnya milik negara. Dengan demikian, maka kenaikan harga BBM akan dikonsultasikan dengan pemerintah.

"Jadi kira-kira kapan (harga naik) masyarakat menerima perubahan harga nantinya dihitung pemerintah baik BBM subsidi dan nonsubsidi. Itu terimakasih," kata dia di Kantor Pusat Pertamina, Rabu 16 Mei 2018.

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar mengatakan, perseroan tentu mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pada intinya, jikapun ada kenaikan harga tentu sudah dilakukan dengan perencanaan yang matang.

"Nanti kita akan ikuti itu. Harga kan udah disampaikan kita akan selalu konsultasi dulu dengan pemerintah," jelasnya.

(dni)