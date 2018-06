JAKARTA – Menjelang libur Lebaran 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) justru melemah. Rupiah pagi ini turun dan mendekati level Rp14.000 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (8/6/2018) pukul 10.25 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 34 poin atau 0,24% ke level Rp13.909 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.887-Rp13.909 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 42 poin atau 0,30% menjadi Rp13.905 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.863 per USD hingga Rp13.907 per USD.

Pagi ini, Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,22% menjadi 93,408 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1808 dari USD1,1769 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3426 dari USD1,3410 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7620 dari USD0,7663.

Dolar AS dibeli 109,73 yen Jepang, lebih rendah dari 110,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9803 franc Swiss dari 0,9859 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2979 dolar Kanada dari 1,2950 dolar Kanada.

