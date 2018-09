JAKARTA - MNC Group memenangkan dua penghargaan dalam The 4th ASEAN Marketing Summit. Ajang bergengsi di Asia Tenggara ini, diselenggarakan pihak Markplus & PhilipKotlerCenter.

Penghargaan pertama didapatkan MNC Group sebagai The Strongest Brand in Media and Entertainment Industry. Hal ini berdasarkan riset Brand Asia Study 2018 yang diadakan lintas negara di Asia oleh Markplus & Nikkei BP.

Sedangkan penghargaan kedua, didapat Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai Indonesia Champion for ASEAN 2018 for Media Sector. Penentuan ini berdasarkan riset yang diselenggarakan oleh Markplus & PhilipKotlerCenter for Asean Marketing untuk negara-negara di Asia Tenggara.

Managing Director RCTI Angela Tanoesoedibjo menyatakan, penghargaan tersebut menunjukkan kesuksesan MNC Group dan RCTI dalam kompetisi media, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia dan Asia Tenggara.

"Sangat membanggakan sekali MNC Group dan RCTI memenangkan penghargaan. Kami mengucap syukur sekali atas penghargaan ini. Artinya, kita dinilai cukup sukses membangun MNC Group dan RCTI bukan hanya di dalam negeri dan kawasan regional," katanya usai menerima penghargaan di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Adapun ASEAN Marketing Summit merupakan ajang yang mempertemukan para pelaku marketing, pebisnis sampai pembuat kebijakan untuk membahas berbagai isu menarik di bidang bisnis, pasar, hingga industri di kawasan ASEAN. Di tahun keempat ini, isu yang dibahas adalah Marketing to ASEAN MiIIenniaIs.

Berkaitan dengan generasi milenial, lanjut Angela, MNC Group akan terus mengembangkan konten-konten yang menggunakan berbagai platform digital. Hal ini guna meningkatkan kepedulian dan ketertarikan para generasi muda.

"Juga dengan program-program yang cocok untuk generasi muda, tentunya program yang kreatif, dinamis, dan mempunyai pesan yang positif," jelasnya.

Tidak hanya menjalankan bisnis, MNC Group juga akan turut serta membangun bangsa melalui konten-konten positif.

"Sebagai perusahaan anak bangsa tentu ingin terus mengharumkan nama bangsa. Membangun konten-konten positif, bisa bangun masyarakat Indonesia, investasi dengan melihat progress ke depan, serta agresif dengan konten berkualitas untuk membangun generasi masa depan," pungkasnya.

(rhs)