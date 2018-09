JAKARTA- The Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 0,25% menjadi 2%-2,25% dari sebelumnya 1,75%-2%. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga yang dilakukan bank sentral AS.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa saat ini pemerintah akan terus waspada dengan dampak dari kenaikan tersebut.

"Jadi, kita (Indonesia), harus segera menyesuaikan diri dengan kondisi di masa depan, ketika pengetatan likuiditas semakin terasa," kata Sri Mulyani di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Dia menjelaskan, bahwa adanya kenaikan suku bunga acuan ini, menambah ketidakpastian global setelah muncul tensi geopolitik dan perang dagang antara negara-negara maju beberapa waktu lalu.

"Maka itu, mau tidak mau, langkah yang bisa dilakukan Indonesia adalah menyesuaikan diri dengan adanya perubahan tersebut," jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa dirinya melihat adanya momentum pertumbuhan ekonomi yang masih akan terbuka bagi Indonesia. Di mana pada ketidakpastian global ini, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi 5,27% pada kuartal II lalu, dipicu konsumsi rumah tangga.

"Ke depan, ekonomi diharapkan bisa tumbuh mencapai 5,3% pada 2019," ungkapnya.

(Feb)

(rhs)