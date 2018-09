NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan hari ini. Salah satu pendorongnya adalah meningkatnya saham Amazon dan Apple.

Melansir Reuters, Kamis (27/9/2018), saham AS dibuka lebih tinggi pada perdagangan hari ini didorong oleh kenaikan saham perusahaan-perusahaan teknologi yang tinggi seperti Apple dan Amazon. Selain itu, kenaikan Wall Street juga dipicu diputuskannya kebijakan moneter Federal Reserve.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 32,99 poinatau 0,13% menjadi 26.418,27. S&P 500 dibuka lebih tinggi dengan 5,68 poin atau 0,20% di 2,911.65. Nasdaq Composite naik 30,86 poin atau 0,39% menjadi 8,021.22 pada bel pembukaan.

Untuk diketahui, The Federal Reserve AS baru saja memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2%-2,25% dari sebelumnya 1,75%-2%. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga yang dilakukan bank sentral AS.

"Mengingat kondisi pasar tenaga kerja terwujud dan diharapkan dan inflasi, Komite memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal untuk 2% sampai 2,25%," kata pernyataan resmi FOMC.

Beberapa pertimbangan bank sentral dalam menaikkan suku bunga antara lain data tenaga kerja yang dianggap membaik dan ekonomi AS meningkat. Di sisi lain konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis juga terus berkembang.

The Fed juga mengatakan secara keseluruhan inflasi dan inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi sudah sesuai dengan target bank sentral.

