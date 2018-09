JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menghadiri acara peresmian jalan tol Depok Antasari seksi I. Seperti diketahui Jalan tol Depok-Antasari (Desari) seksi I Antasari-Brigif sepanjang 5,8 kilometer diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Saat sampai di lokasi peresmian di depan Gerbang Tol Cilandak Utama, Basuki langsung disambut oleh pihak PT Citra Waspphutowa selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan menjadi operator dari jalan top Desari. Selain itu Basuki juga langsung disambut oleh Komisioner Independen PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka dan Direktur Utama CMNP Tito Sulistio.

Usai disambut, Jusuf Hamka mengajak salah satu perwakilan dari pemegang saham asal Singapura untuk berfoto bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono. Mereka berfoto tepat di depan Gerbang Tol Cilandak Utama.

"Come take and picture with Minister of Indonesia," ajak Jusuf Hamka di depan Gerbang Tol Cilandak Utama, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan jalan Tol Depok-Antasari (Desari) seksi 1 Antasari-Brigif sore hari ini.

Seperti dikutip Okezone dalam agenda yang diterima, Jakarta, Kamis (27/9/2018), peresmian jalan Tol Depok-Antasari (Desari) seksi 1 Antasari-Brigif dijadwalkan pada pukul 17.30 WIB di Gerbang Tol Cilandak Utama.

Pada peresmian tersebut Presiden Jokowi akan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro. Selain itu turut hadir pula Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Utama PT CMNP Tito Sulistio.

Ruas Desari seksi 1A dengan panjang 5,8 kilometer dan ditargetkan dalam satu hari dilalui 30.000 mobil.

Tol Desari sendiri terdiri dari 3 seksi, yakni seksi I Antasari-Brigif (5,8 km), seksi II Brigif-Sawangan (6,3 km), dan seksi III Sawangan-Bojonggede (9,5 km). Berdasarkan target penyelesaian, Tol Desari seksi II dan III diharapkan selesai di 2019.

Total investasi pembangunan Tol Desari secara keseluruhan mencapai Rp2,99 triliun, yang terdiri dari biaya konstruksi sebesar Rp1,46 triliun dan biaya pembebasan tanah sebesar Rp769 miliar. Cukup mahal karena dibangun layang.

(dni)