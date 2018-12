NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) naik ke level tertinggi selama 19 bulan terakhir terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Jumat, karena berita politik dan ekonomi yang mengkhawatirkan di luar AS mendorong kuatnya tawaran untuk keamanan greenback.

Melansir Reuters, Sabtu (15/12/2018),, Yuan jatuh setelah data menunjukkan penjualan ritel China pada November tumbuh pada laju paling lambat sejak 2003 dan output industri menandai pertumbuhan terlemahnya dalam hampir tiga tahun. Yuan lepas pantai menumpahkan 0,36% menjadi USD6,9025.

Euro jatuh karena dua anggota terbesar zona euro menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sterling melemah karena para pedagang khawatir bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May berjuang untuk mendapatkan jaminan dari Uni Eropa atas kesepakatan penarikan Brexit setelah dia selamat dari pemungutan suara percaya awal pekan ini.

"Dolar tidak begitu banyak rally seperti mata uang lain jatuh," kata ,Direktur Strategi FX BK Asset Management Boris Schlossberg.

Indeks greenback versus enam mata uang utama mencapai level tertingginya sejak Mei 2017 dengan kenaikan 0,38% menjadi 97,434, menempatkannya di jalur untuk minggu terbaik sejak awal Agustus.

Daya tarik greenback tumbuh mengikuti data optimis pada penjualan ritel AS dan output industri pada bulan November.

Penguatan dolar dibatasi oleh spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin akan segera berhenti menaikkan suku bunga setelah kenaikan yang secara luas diperkirakan minggu depan seperempat poin, menjadi 2,25-2,50%.

"Pasar skeptis tentang ekonomi AS dan apakah Fed akan mendaki lebih lanjut setelah Desember," kata Schlossberg.

Euro turun 0,43% pada USD1,13045 setelah data Jerman menunjukkan ekspansi sektor swasta melambat ke level terendah empat tahun pada bulan Desember dan aktivitas bisnis Perancis secara tak terduga mengalami kontraksi.

Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengatakan pertumbuhan pemimpin Uni Eropa lebih lemah dari perkiraan sebelumnya dan mendesak mereka untuk maju dengan reformasi zona euro, seorang pejabat mengatakan kepada Reuters.

"Saya menafsirkan ini sebagai peringatan yang sudah kita ketahui adalah abadi dalam pemikiran ECB," kata Pedagang Mata Uang Senior Tempus Juan Perez.

Kekhawatiran tentang ekonomi Eropa juga dipicu oleh ketidakpastian apakah Mei bisa meyakinkan parlemen Inggris untuk menyetujui perjanjian Brexit-nya.

